Euro 2021 : Ceferin : je ne soutiendrais pas un autre Euros multi-villes, ce n’est pas juste

Mise à jour 09/07/2021 – 21:15

président de l’UEFA Alexandre Ceferin a admis qu’il ne soutiendrait pas un autre format de Championnat d’Europe multi-villes similaire à celui utilisé à l’Euro 2020, le qualifiant d’injuste.

Euro 2020 devait initialement se tenir sur 13 sites, mais à la suite de la pandémie de coronavirus, ce nombre a été réduit à 11 avec Londres, Glasgow, Amsterdam, Copenhague, Saint-Pétersbourg, Séville, Munich, Bakou, Rome, Bucarest et Budapest choisies comme villes hôtes du tournoi.

Il y a eu des critiques de la décision avec les quatre éventuels demi-finalistes – Angleterre, Italie, Espagne et Danemark – jouer ses trois matchs de groupe à domicile, tout en Angleterre auront disputé six de leurs sept matchs au stade de Wembley après la finale contre Italie est fini.

“Je ne le soutiendrais plus”, Céférin a déclaré à BBC Sport, interrogé sur un autre championnat d’Europe multi-villes.

“C’est trop difficile. D’une certaine manière, il n’est pas vrai que certaines équipes doivent parcourir plus de 10 000 km alors que d’autres ne doivent parcourir que 1 000 km. Ce n’est pas juste pour les fans, qui devaient être à Rome un jour et à Bakou au cours des prochains, ce qui représente un vol de quatre heures et demie.

“Nous avons dû beaucoup voyager, dans des pays avec des juridictions différentes, des devises différentes, des pays de l’Union européenne (UE) et hors UE, donc ce n’était pas facile. C’était un format qui a été décidé avant mon arrivée [into post] et je le respecte. C’est une idée intéressante mais difficile à mettre en œuvre et je ne pense pas que nous la referons.”

Une finale intrigante vous attend

Malgré les problèmes de voyage, Céférin estime que le tournoi a été inoubliable, avec Italie vs Angleterre l’aboutissement de quatre semaines de football international.

“Ça a été un Euros spécial, c’est sûr”, Céférin ajoutée.

“Je m’en souviendrai comme du début de la normalité et du retour des fans. Je n’ai jamais vu d’Euros aussi dramatiques que celui-ci, avec de grands matches et des résultats surprenants.”

Le Slovène de 53 ans pense également que la finale sera un match passionnant entre les deux meilleures équipes de la compétition.

“”C’est une finale intéressante,” Céférin commenté.

“Angleterre ont joué comme l’Italie l’a fait une fois, et Italie ont fortement attaqué et ont été ouverts. Je l’attends avec impatience. Beaucoup d’Italiens vivent à Londres et ce sera une super ambiance et finira à l’Euro.

“Ce sera la lumière au bout du tunnel que nous arrivons enfin au bout de cette crise sanitaire.”