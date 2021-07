Euro 2021: Chaos à Wembley alors que des centaines de fans chargent sans billets

in

Il y avait de la tension dehors Wembley avant le coup d’envoi la finale de l’Euro 2020 entre l’Italie et l’Angleterre, alors que des centaines de fans ont passé les points de contrôle de sécurité sans billets.

Wembley Way était rempli de fans, dont beaucoup buvaient et laissaient des bouteilles sur le sol et des ballons de football gonflables étaient battus dans les airs. Des scènes similaires ont été vues à travers Londres, avec des vidéos des scènes sauvages devenues virales. La gare de King Cross a même dû être évacuée car des fusées éclairantes avaient été lancées.

Au stade, certains supporters ont tenté de s’introduire dans le stade et la sécurité a eu du mal à contenir la montée subite.

“Nous traitons un incident qui s’est produit dans le périmètre de sécurité extérieur du stade, avec le soutien de la police”, a déclaré un porte-parole de Wembley.

“Les mesures de sécurité ont été rapidement activées dans les zones concernées et il n’y a eu aucune infraction à la sécurité des personnes sans billets entrant dans le stade.”

Malgré le chaos à l’extérieur du terrain dans les heures précédant le coup d’envoi, le match a pu commencer à l’heure à 21h00 CEST.