Euro 2021 : Cherchesov trolle Cristiano Ronaldo et boit un Coca-Cola en salle de presse !

Son dernier Plan d’action mondial sur l’alcool explique comment les pays devraient accorder une « attention appropriée » à la prévention de la consommation d’alcool chez les enfants, les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer. L’Office for National Statistics (ONS) du Royaume-Uni indique que les femmes âgées de 15 à 45 ans entrent dans […] More