Euro 2021 : Chiellini explique ce qui s’est passé avec Alba avant les tirs au but

L’un des incidents les plus humoristiques de Euro 2020 a eu lieu juste avant les tirs au but en demi-finale entre Italie et Espagne, comme Giorgio Chiellini plaisanté en plaisantant avec Jordi Alba.

Chiellini a révélé que c’était parce que Alba avait cru à tort qu’il avait gagné au tirage au sort, et que la fusillade aurait lieu devant le Espagne Ventilateurs.

“Beaucoup plus a été dit que ce qui s’est réellement passé dans la réalité”, Chiellini a déclaré dans une interview avec la Fédération italienne de football.

“Nous devions décider de la fin où la fusillade aurait lieu et l’arbitre a dit” rouge d’un côté, bleu de l’autre “.

“Quand il a vu le côté rouge [of the coin], Jordi [Alba] pensaient que cela signifiait sa fin, mais je lui ai fait remarquer en plaisantant que ce n’était pas le cas.”

le Italie le capitaine a également décrit les scènes émouvantes alors que l’Italie triomphait aux tirs au but.

“Après le premier, j’étais désespéré” Chiellini c’est noté.

“Nous avons partagé des émotions qui resteront pour toujours et à la fin il y a eu des câlins et quelques larmes.”

Avant la finale contre Angleterre le dimanche, Chiellini a déclaré que Italiedéveloppement rapide sous Roberto Mancini l’a pris par surprise.

“Jouer la finale est un rêve devenu réalité”, a-t-il ajouté.

« Au début, nous pensions aussi que Mancini était fou quand il nous a dit que nous devrions penser à gagner le championnat d’Europe.”