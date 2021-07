Euro 2021 : cinq clés tactiques pour l’Italie contre l’Espagne

in

L’Espagne fera face à son test le plus difficile à l’Euro 2020 ce mardi soir alors qu’elle affronte un impressionnant Italie dans la première des deux demi-finales de cet été à Wembley.

Ayant surmonté la Suisse et Croatie dans les huitièmes de finale jusqu’à présent – nécessitant du temps supplémentaire dans l’un et des pénalités dans l’autre – Espagne doivent encore se mesurer à l’une des équipes les plus sophistiquées du tournoi.

Italie, en revanche, se sont retrouvés dans une position similaire après leurs quatre premiers matchs. Brossage dinde, la Suisse et Pays de Galles mis à part en phase de groupes, ils se sont L’Autriche après une prolongation avant d’intensifier pour éliminer les Belgique en quarts de finale.

Maintenant, avant l’énorme affrontement en demi-finale, nous examinons cinq des domaines où le match pourrait être gagné ou perdu.

Marcos Llorente et le latéral gauche italien

le Atletico Madrid le milieu de terrain est un arrière droit avec Espagne, et sa sélection là-bas a fait sourciller à l’Euro 2020. Sans aucun doute capable de jouer n’importe où, comme il l’avait montré lors de la saison pour Los Rojiblancos, Luis EnriqueLe fait que c’est sa position lorsqu’il joue pour son pays ne lui a pas permis de contribuer autant en attaque qu’il le fait pour son club.

Maintenant, cependant, avec le tournoi de Leonardo Spinazzola de Roma terminé sur blessure, Italie ont une vulnérabilité sur leur gauche qui Llorente pourrait profiter s’il revient sur le côté pour déplacer César Azpilicueta. Chelsea‘s Emerson Palmieri sera son adversaire sur son flanc et le Atléti star serait confiant qu’il peut obtenir le meilleur de leur bataille. Sans trop de faiblesses dans Roberto Mancinidu côté de, Luis Enrique aura hâte de tester Emerson.

Du terrain d’entraînement de la Juventus à Wembley

Alvaro Morata a eu beaucoup de critiques injustes de ses performances pour Espagne ces derniers temps, avant même le début du Championnat d’Europe. La confiance étant un facteur énorme dans son jeu, cela ne lui a pas fait beaucoup de bien.

Cela n’aidera probablement pas, alors, qu’il se heurtera à deux des défenseurs qui le connaissent mieux que tout autre dans Giorgio Chiellini et Léonard Bonucci. La paire a dominé presque tous les attaquants qu’ils ont rencontrés lorsqu’ils ont joué ensemble cet été, et même pas Romelu Lukaku a été en mesure de marquer à partir d’un jeu ouvert contre eux. Morata aura du pain sur la planche s’il est le meilleur de son Juventus coéquipiers.

Marco Verratti

Personne à gauche dans le tournoi n’a créé plus d’occasions de but pour ses coéquipiers que le Paris Saint Germain le milieu de terrain a 12 ans, avec seulement Kévin de Bruyne assis devant lui dans la table de création aléatoire le 13.

qui vient malgré Verratti disparu Italieles deux premiers matchs contre dinde et la Suisse et Manuel Locatellil’excellence de ce qui soulève des doutes quant à savoir s’il reviendrait ou non Manciniest XI.

Jouer aux côtés du vainqueur de la Ligue des champions Jorginho et champion de Serie A Nicolo Barella, mais, Verratti est un élément important du meilleur milieu de terrain du tournoi et l’arrêter sera la clé pour Espagne‘s chances.

Gestion de la presse

Quelque chose d’autre qui Luis EnriqueLes hommes de Wembley devront faire s’ils veulent réserver un deuxième rendez-vous à Wembley, c’est trouver un moyen de battre Italiela presse, particulièrement au début.

Les Azzurri sont agressifs et implacables dès le départ et pendant environ 70 à 75 minutes dans la plupart des matchs, puis ralentissent un peu les choses s’ils sont en mesure de gérer les derniers instants avant le temps plein. Avec leurs milieux de terrain, ainsi que Lorenzo Insigne, Ciro Immobile et Federico Chiesa, tous possédant des sacs d’énergie, Espagne devront être à leur meilleur.

Suivant Unai Simonerreur malheureuse contre Croatie, trop, Italie pourraient simplement ressentir quelque chose qu’ils peuvent chercher à exploiter.

Options du banc

Mancini, en particulier, a bien géré la gestion de son équipe jusqu’à présent cet été et seul gardien de troisième choix Alex Meret n’a pas encore joué une seule minute de football.

Tous les deux Matteo Pessina et Chiesa est sorti du banc pour être Italieles héros des prolongations lors de la victoire 2-1 L’Autriche en huitièmes de finale, avant le Juventus avant puis a commencé contre Belgique et le fera probablement à nouveau mardi. ça va partir Domenico Berardi, Locatelli et même Andrea Belotti comme options de choix si les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu, alors Espagne devra se préoccuper de bien plus que le XI qui débute.