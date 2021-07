Euro 2021 : cinq raisons pour lesquelles l’Euro 2020 revient à la maison

in

A l’approche des quarts de finale de l’Euro 2020, Angleterre sont considérés par beaucoup comme les favoris pour remporter le Trophée Henri Delaunay pour la première fois dans l’histoire du pays et à juste titre.

Les Three Lions sont invaincus dans le tournoi, ayant enregistré un match nul contre Écosse et gagne contre La Croatie et la République tchèque en phase de groupes, avant d’éliminer les futurs vainqueurs de l’Euro 2020 Allemagne en huitièmes de finale.

Après plusieurs années à lutter pour se démarquer par ses performances dans les grands tournois, l’Angleterre est à nouveau favorite pour remporter un trophée et ce sont cinq raisons pour lesquelles elle pourrait enfin le faire.

Meilleure défense à l’Euro

Gareth Southgateest la seule équipe en quarts de finale à n’avoir encore encaissé aucun but, avec Jordan Pickford ayant gardé une cage inviolée dans les quatre matchs joués jusqu’à présent.

L’entraîneur anglais a essayé à la fois une défense à trois, ainsi qu’une défense à quatre et les deux ont travaillé harmonieusement contre des équipes fortes telles que Croatie et Allemagne.

Trois favoris déjà sortis

Les quatre équipes du soi-disant groupe de la mort sont déjà hors du tournoi, avec des équipes considérées comme des leaders tels que France, Portugal et Allemagne ayant été éliminé en huitièmes de finale.

Par conséquent, Italie, Espagne et Belgique sont les équipes les plus fortes qui restent dans le tournoi, mais aucune n’est supérieure aux Trois Lions à l’heure actuelle et toutes sont du côté opposé du tirage.

Parcours facile vers la finale

Après avoir éliminé un solide adversaire en huitièmes de finale, l’Angleterre affrontera une équipe ukrainienne jeune mais inexpérimentée menée par Andriy Chevtchenko, qui fait progressivement ses premiers pas dans le coaching.

Au cas où ils battraient Ukraine, Angleterre affrontera le vainqueur du quart de finale entre le Danemark et la République tchèque, qu’ils ont déjà confortablement battu en phase de groupes.

Matchs à domicile en demi-finale et finale

Tout Angleterre doit faire maintenant est de surmonter Ukraine le samedi à 21h00 CEST au Stadio Olimpico de Rome. C’est la première fois que les Three Lions ne joueront pas à domicile, mais s’ils se qualifient, leur demi-finale aura lieu à Wembley devant le public local.

Sterling : le joueur le plus en forme de l’Euro 2020

Jusqu’au moment où Harry Kane a marqué le deuxième but de l’Angleterre contre l’Allemagne, Rahim Sterling était le seul joueur à avoir marqué pour porte suddu côté de l’Euro.

L’attaquant de Manchester City est dans une forme extraordinaire et a troublé toutes les défenses qu’il a affrontées jusqu’à présent dans le tournoi. S’il continue à livrer, il n’y aura aucune raison de chercher ailleurs le joueur Euro 2020 du tournoi.