Euro 2021 : comment l’Angleterre gérera-t-elle le milieu de terrain italien ?

L’un des facteurs clés de Angleterrele succès d’atteindre la finale de l’Euro 2020 a été Gareth Southgatela flexibilité pragmatique de et la capacité de l’équipe à s’adapter à différentes approches tactiques selon l’adversaire.

Dimanche soir contre Italie, cela sera une fois de plus crucial alors que les Trois Lions font face à leur défi le plus difficile à ce jour et à un trio de milieu de terrain italien qui les obligera à exiger leur meilleure performance du tournoi jusqu’à présent.

Les Azzurri ont sans doute été Euro 2020les meilleurs joueurs de tout le tournoi, montrant à la fois un football attrayant, positif et aventureux et la capacité de s’effondrer et d’être difficile à briser. Cette équipe italienne peut tout faire, combinant le sens défensif pour lequel elle est réputée, ainsi qu’une volonté de prendre le ballon, de dominer le jeu et d’aller de l’avant.

Bien que fort sur tout le terrain, le milieu de terrain italien regorge de qualité et est la clé de sa capacité à contrôler le jeu. L’Angleterre devra trouver un moyen de traiter avec eux pour avoir leur mot à dire.

Le trio Azzurri de Jorginho, Marco Verratti et Nicolo Barella voudront probablement s’imposer au jeu et dicter le tempo, comme ils ont pu le faire pendant la majeure partie du tournoi, à l’exception du match contre l’Espagne où l’Italie a été contrainte à une approche plus défensive.

JorginhoLa capacité de lire le jeu est l’épicentre du jeu italien, permettant à Verratti et Barella d’être plus créatifs, tout en permettant aux arrières latéraux d’avancer et de rejoindre l’attaque.

L’Angleterre a joué avec seulement deux au milieu du parc dans la plupart des matchs : Declan Rice et Kalvin Phillips. Cependant, nous avons vu que, surtout contre une opposition plus forte, Southgate affronte souvent l’autre équipe et c’est pourquoi il ne serait pas surprenant de le voir changer les choses à nouveau.

L’Angleterre a diversement déployé un 4-2-3-1, un 3-4-2-1 et un 4-3-3 à l’Euro 2020 et c’est ce dernier qui semble probable dimanche pour la finale. Cela leur donnerait leurs meilleures chances de ne pas laisser l’Italie dicter le jeu et de limiter les talents de leur trio de milieu de terrain.

Nous avons vu l’Angleterre faire cela contre Croatie, où un plan de match très pragmatique semblait se concentrer sur l’étouffement du milieu de terrain croate et de ne pas laisser Luka Modric mener des procédures. Ce n’était pas le plus beau des matchs, mais cela a fonctionné et l’Angleterre a réussi à annuler ce milieu de terrain assez efficacement, tout en faisant juste assez pour marquer un but.

Aussi brillant que Modric est, le milieu de terrain italien dans son ensemble présente un défi légèrement plus grand et porte sud peut se tourner vers l’expérience de Jordan Henderson car sa plus grande décision pour la finale repose probablement sur qui jouer au milieu du terrain.

Dans ce match contre la Croatie, c’était Monture maçon qui a rejoint Rice et Phillips et c’est en fait la liberté légèrement accrue donnée à Phillips, jouant plus en tant que n ° 8 que n ° 6 qui a conduit au but gagnant de l’Angleterre.

Henderson n’a pas encore commencé un match à l’Euro 2020, mais il a fait des apparitions sur le banc et il y a des rumeurs selon lesquelles il pourrait être prêt à commencer. S’il est en pleine forme, il peut être difficile pour Southgate de résister à se tourner vers lui et son savoir-faire en matière de gros gibier.

La question serait alors de savoir qui abandonne. C’est possible Phillips ou riz, malgré leur importance pour amener l’Angleterre en finale, car jouer les trois serait peut-être tout simplement trop conservateur et manquer de l’élan offensif nécessaire. Après tout, neutraliser l’Italie est une chose, mais l’Angleterre doit aussi offrir sa propre menace.

Si l’Angleterre parvenait à contrôler le milieu de terrain, elle résoudrait également dans une certaine mesure le problème de la gestion des arrières latéraux et des ailiers italiens en ne leur permettant pas d’aller de l’avant et de s’impliquer. Si Jorginho, Veratti et Barella gagnent cette bataille, alors l’Angleterre devra s’inquiéter encore plus de la menace de Federico Chiesa et Lorenzo Insigne.

Cette dernière paire, qu’elle soit impliquée dans un jeu de construction ou cherche à casser sur le comptoir, peut forcer les arrières latéraux anglais à rester profonds. Couper leur approvisionnement sera donc vital pour que l’Angleterre puisse jouer son jeu et aller de l’avant.

Une bataille intense et fascinante vous attend à Wembley et Southgate sera bien conscient que ce match pourrait être gagné ou perdu au milieu de terrain.