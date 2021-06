Euro 2021 : Comment le banc de la France a vécu l’atterrissage forcé d’un militant de Greenpeace

in

Le jeu était fixé. Les hymnes nationaux avaient retenti, les joueurs étaient sur le terrain, mais soudain un parachutiste est descendu du ciel. Les 14 000 spectateurs à l’intérieur de l’Allianz Arena pensaient que cela faisait partie de la procédure.

Mais ce n’était pas le cas. L’atterrissage s’est fait par un Paix verte activiste et cela s’est presque soldé par un désastre. L’homme descendait à grande vitesse avant que son parachute ne heurte la caméra d’araignée du stade et ne devienne incontrôlable. L’homme a fait tout ce qu’il pouvait et a raté de peu le France pirogue.

Didier Deschamps et son assistant, Guy Stéphan, l’a vu venir et s’est rapidement réfugié sur le banc et s’en est heureusement sorti indemne. Selon les autorités locales, deux personnes travaillant à l’intérieur du stade ont dû être soignées après avoir été touché par certains appareils de parachutisme.