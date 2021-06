Euro 2021 : Cristiano à Courtois : vous avez eu de la chance

in

Après les huitièmes de finale captivants entre Portugal et Belgique, deux des protagonistes de la rencontre en Cristiano Ronaldo et Thibaut Courtois embrassé et échangé quelques mots.

le Real Madrid gardien et l’attaquant de la Juventus étaient coéquipiers à Los Blancos, et Ronaldo, sentant que la fortune était du côté des Belges, fit savoir à Courtois.

“Tu as eu de la chance, hein ? Le ballon ne voulait pas entrer, bonne chance, a déclaré Ronaldo.

On ne sait pas si ou quoi Courtois a répondu avec, mais il a chaleureusement embrassé le Juventus homme avant de quitter le terrain.

Courtois était l’un des meilleurs joueurs du match, réalisant plusieurs arrêts décisifs tout au long.