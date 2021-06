Euro 2021 : Cristiano Ronaldo devient le premier joueur à participer à cinq finales de l’Euro

Fernando Santos a lancé Cristiano Ronaldo lors du match du Portugal contre la Hongrie à la Puskas Arena et l’attaquant de la Juventus est officiellement devenu le premier joueur à participer à cinq championnats d’Europe.

Le premier championnat d’Europe de Ronaldo s’est déroulé à domicile en 2004, suivi du tournoi co-organisé par Autriche et Suisse en 2008, un autre co-animé par Pologne et Ukraine quatre ans plus tard et l’édition 2016 en France.

Après avoir remporté le championnat d’Europe sur le sol français, l’ancien Sporting CP, Manchester United et Real Madrid l’attaquant a battu un nouveau record.

Il est déjà devenu le joueur à avoir disputé le plus de matchs dans les phases finales du tournoi avec 22, le meilleur buteur des Euros y compris les tours de qualification (40) et est à égalité avec Michel Platini avec neuf buts dans les phases finales de la compétition.

La liste des joueurs ayant disputé quatre championnats d’Europe est la suivante : Lothar Matthaus (1980, 1984, 1988, 2000), Lukas Podolski (2004, 2008, 2012, 2016), Bastian Schweinsteiger (2004, 2008, 2012, 2016), Danois Peter Schmeichel (1988, 1992, 1996, 2000), Alessandro Del Piero (1996, 2000, 2004, 2008), Gianluigi Buffon (2004, 2008, 2012, 2016), Edwin van der Sar (1996, 2000, 2004, 2008), Lilian Thuram (1996, 2000, 2004, 2008), Olof Mellberg (2000, 2004, 2008, 2012), Zlatan Ibrahimovic (2004, 2008, 2012, 2016), Andreas Isaksson (2004, 2008, 2012, 2016) et Kim Kallstrom (2004, 2008, 2012, 2016), Petr Cech (2004, 2008, 2012, 2016), Jaroslav Plasil (2004, 2008, 2012, 2016) et Tomas Rosicky (2000, 2004, 2012, 2016) et Darijo Srna (2004, 2008, 2012, 2016).