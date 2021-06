Euro 2021 : Cristiano Ronaldo égalise le record international d’Ali Daei de 109 buts

Cristiano Ronaldo est à nouveau entré dans l’histoire. Les Portugais ont réussi un doublé Match nul 2-2 du Portugal contre la France mercredi soir pour égaliser Ali Daei en tant que meilleur buteur de tous les temps du football international.

le Juventus l’attaquant a marqué 109 buts internationaux en 178 apparitions pour son pays, ce qui fait de lui le Portugalrecord de buteur de . En plus de cela, il a marqué 14 buts en Championnat d’Europe – plus que quiconque – et détient le record de buts en Ligue des champions avec 134 et Real Madrid buts sur 451.

Suède et Lituanie ont été ses adversaires préférés, marquant sept contre chacun d’eux.

En Championnats d’Europe et Coupes du monde combinés, cristiano a 20 buts. Encore une fois, c’est plus que n’importe qui d’autre.

Lionel Messi est loin derrière avec 73 buts de l’Argentine.