Euro 2021 : Cristiano Ronaldo en tête de la course au Soulier d’or de l’Euro 2020

La course pour le Soulier d’Or Euro 2020 se réchauffe alors que nous entrons dans la fin commerciale du tournoi, les huitièmes de finale devant commencer samedi.

Le trophée est décerné au joueur qui marque le plus de buts à Euro 2020. Si plusieurs joueurs ont le même nombre de buts, cela dépendra de celui qui aura le plus de passes décisives. Si les joueurs sont toujours à niveau, celui qui a joué le moins de minutes gagnera.

Ici, nous avons examiné quelques-uns des principaux prétendants au trophée.

Cristiano Ronaldo

le le Portugal Le capitaine est actuellement en tête avec cinq buts et a une fois de plus volé la vedette au tournoi. Un doublé tardif contre la Hongrie en le PortugalLe match d’ouverture a été suivi d’un but contre l’Allemagne et de deux autres contre la France lors du dernier match de la phase de groupes.

Cristiano Ronaldo est de loin le favori pour remporter cette distinction, d’autant plus que son pays devrait aller loin dans le tournoi.

Romelu Lukaku

le Belgique vers l’avant a ouvert son Euro 2020 compte avec deux buts contre la Russie dans ce qui était une performance impressionnante à la fois pour lui-même et pour son équipe.

Après avoir échoué à marquer contre le Danemark lors du match suivant, Lukaku a répondu avec un but tardif contre la Finlande pour le déplacer sur trois prises pour le tournoi.

Le sien Belgique côté jouera ensuite avec le Portugal, ce qui signifie que lui ou Ronaldo quittera le tournoi aux huitièmes de finale.

Georginio Wijnaldum

Peu de gens se seraient attendus à ce que Pays-Bas capitaine d’être en lice pour le trophée étant donné son manque de buts tout au long de sa carrière.

Wijnaldum n’a marqué que deux buts en championnat pour Liverpool la saison dernière, contre trois qu’il a marqués lors du tournoi jusqu’à présent.

Le joueur de 30 ans a adopté un rôle plus avancé au milieu de terrain dans Frank de Boer‘s 3-5-2 et, par conséquent, se retrouve avec plus d’opportunités de but.

Avec le Pays-Bas on s’attend à aller loin, Wijnaldum reste un concurrent surprise.

Ciro Immobile

le Italie l’attaquant a marqué dans les deux matches auxquels il a joué jusqu’à présent avant de se reposer lors du dernier match de la phase de groupes contre le Pays de Galles.

Avec Italie être des chevaux noirs potentiels pour gagner Euro 2020, Immobile aura des chances d’améliorer son total de buts dans les dernières étapes de la compétition.

Italie affronter l’Autriche ensuite et vous ne parieriez pas contre Immobile marquer à nouveau.

Karim Benzema

le France L’attaquant a marqué son premier but avec l’équipe nationale depuis octobre 2015 lorsqu’il a marqué contre le Portugal, et quelques minutes plus tard, il a marqué à nouveau.

Benzema a mis du temps à démarrer, mais avec France étant le favori pour remporter le tournoi et avec le joueur de 33 ans en forme de buteur, il pourrait être un véritable challenger pour son ancien coéquipier Ronaldo pour le botte dorée.