Euro 2021 : Cristiano Ronaldo est une Ferrari et Nelson Semedo… un Minardi

Alors que le Portugal a pu remporter la victoire de son Euro 2020 match d’ouverture contre la Hongrie, les lacunes au sein de leur équipe ont été mises en évidence lors de la défaite 4-2 de samedi contre Allemagne, avec la grande différence de qualité entre Cristiano Ronaldo et Nelson Semedo, par exemple, comparées à celles entre une Ferrari et une Minardi.

Alors que Minardi n’est peut-être qu’un nom synonyme pour les fans de Formule 1 d’un certain millésime, la comparaison est claire, Ronaldo est le modèle de niveau supérieur, le véritable voleur de spectacles, tandis que Semedo est fonctionnel mais a toujours le potentiel de perdre des vitesses sur autoroute.

Ronaldo est le véhicule de la vitesse et du style. Il ne se lasse pas de battre des records et d’améliorer son propre classement.

Son premier but contre l’Allemagne l’a amené à se rapprocher de deux buts du record international d’Ali Daei, alors qu’il est déjà devenu le premier joueur à marquer lors de trois championnats d’Europe consécutifs.

C’est son mouvement et son désir de marquer qui ont le plus impressionné, alors qu’il courait de sa propre surface de réparation jusqu’au but allemand en route pour marquer en moins de 13 secondes.

Pour la première fois, une équipe a marqué deux buts contre son camp dans un seul match de championnat d’Europe. Ce fut d’abord Ruben Dias puis Raphael Guerreiro, les deux buts donnant l’avantage à l’Allemagne juste avant la mi-temps.

Il est impossible d’expliquer le raisonnement de Fernando Santos en choisissant Danilo Pereira et William Carvalho comme double pivot, les deux joueurs manquant de sérieuses compétences techniques au milieu de terrain.

Cette décision de sélection s’est avérée fatale aux espoirs portugais avec le groupe opposé de Toni Kroos, Ilkay Gundogan et Joshua Kimmich gardant le ballon pour le plaisir tout l’après-midi.

Le Portugal n’a tout simplement pas pu conserver le ballon, ce qui a entraîné une pression énorme sur une défense qui a montré son ventre mou.

Il semble de plus en plus suspect à quel point Barcelone et les Wolves ont été convaincus d’acheter Nelson Semedo.

C’est un arrière droit qui ne sait pas vraiment comment se défendre et sa bobine de surbrillance indésirable d’être gêné par les attaquants devient un peu trop longue.

Ce fut d’abord Alphonso Davies, puis Vinicius Jr et maintenant Robin Gosens a ajouté son nom à une liste de joueurs qui garderont l’ancien produit jeunesse de Benfica éveillé la nuit.

Semedo doit soit s’améliorer beaucoup, soit Fernando Santos a besoin d’un remplaçant avant la phase à élimination directe, car il continuera à coûter cher à son équipe, c’est inévitable.