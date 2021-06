Euro 2021 : Cristiano Ronaldo : le pire ennemi de Coca Cola

Actualisé 15/06/2021 – 14:04

L’une des principales histoires de l’Euro 2020 lundi n’était pas sur le terrain, l’attention se tournant plutôt vers la salle de presse comme Cristiano Ronaldo a parlé aux médias avant le Portugalmatch contre Hongrie. Ce n’était pas quoi Ronaldo dit que c’est devenu viral. C’est ce qu’il a fait.

Le joueur a retiré deux bouteilles de Coca Cola au début de la conférence de presse, en désignant une bouteille d’eau et en disant « de l’eau oui ». Cela a fait sensation car Coca Cola est l’un des principaux sponsors du Championnat d’Europe. Il reste à voir si l’UEFA répondra par une quelconque sanction pour la star.

Ce qui est clair, c’est que les Portugais sont un ennemi majeur des aliments et des boissons ultra-transformés. Il avait déjà exprimé son aversion pour Coca Cola dans une précédente interview. “Parfois, mon fils boit du Coca Cola ou du Fanta et mange des chips et il sait que je n’aime pas ça”, Ronaldo dit de son fils aîné, Cristiano Junior.

Coca Cola a maintenant un ennemi dans Ronaldo, qui n’aide pas du tout la marque. Il a d’abord été suggéré que Ronaldo aurait pu retirer ces bouteilles en raison d’un accord de parrainage avec Pepsi, le principal rival de Coca Cola, mais il semble qu’il l’ait fait uniquement pour donner des conseils nutritionnels et pour inciter les gens à ne pas consommer de boissons sucrées.

Pepsi n’a pas encore réagi non plus. Ils n’ont pas capitalisé sur les images virales. Même ainsi, Pepsi était à la mode sur les réseaux sociaux alors que les gens se demandaient si c’était mieux ou Coca Cola.

Il paraît que Ronaldo ne veut pas boire non plus. Le joueur de 36 ans est en excellente forme physique à son arrivée à l’Euro 2020, après une nouvelle saison de buts marqués au niveau des clubs. Il prend de plus en plus soin de son corps car il vise à rester performant au plus haut niveau. Il se fait de nouveaux rivaux, même si cette fois ils ne sont pas sur le terrain. Cette fois, c’est l’un des principaux sponsors de l’UEFA.