Euro 2021 : Cristiano Ronaldo reste le favori du Soulier d’or de l’Euro 2020

L’aventure Euro 2020 de Cristiano Ronaldo n’a duré que quatre matches, avant le Portugalles 16 dernières éliminations de Belgique, mais le n°7 pourrait tout de même remporter le Soulier d’or bien qu’il n’ait pas participé aux quarts de finale.

En marquant deux fois contre Hongrie, deux fois contre France et une fois contre Allemagne au premier tour, dans le Groupe de la Mort, Ronaldo a cinq buts à son actif et personne n’en a plus. le République Tchèque‘s Patrik Schick en a cinq aussi, mais Ronaldo dirige le Bayer Leverkusen attaquant dans les charts Golden Boot parce qu’il a une passe décisive – pour Diogo Jotale but de contre Allemagne – au tchèque aucun joueur.

Schick est comme Ronaldo, regardant déjà le reste de l’Euro 2020 de loin. Il en va de même pour les trois joueurs qui ont quatre buts, Belgique‘s Romelu Lukaku, France‘s Karim Benzema et Suède‘s Emil Forsberg.

Parmi les joueurs avec trois buts, Angleterre‘s Rahim Sterling et Harry Kane sont toujours en vie dans le tournoi, tout comme Danemark‘s Kasper Dolberg. Ils pourraient donc trouver le filet suffisamment de fois pour dépasser Ronaldo d’ici la fin du tournoi, d’autant plus qu’au moins l’un d’entre eux disputera la finale.

La menace italienne et espagnole pour le prix Golden Boot, cependant, est plus petite. Ce sont deux équipes qui ont réparti les buts autour. Espagne, par exemple, sont les meilleurs buteurs actuels du tournoi avec 12 buts, mais trois ont été contre son camp et ils ont ensuite sept buteurs différents.

Tout cela signifie que Ronaldo toujours en tête des classements Golden Boot pour l’Euro 2020, malgré le fait qu’il n’ait aucun but à élimination directe à son actif. Il a remporté tant de récompenses individuelles au cours de sa carrière, mais n’a jamais réclamé cet honneur auparavant. S’il tient bon, le Soulier d’or de l’Euro 2020 serait le dernier à s’ajouter à la belle collection de l’attaquant.