Euro 2021: Danemark vs Belgique est suspendu à la 10e minute pour l’hommage à Eriksen

le Match Danemark vs Belgique jeudi soir a été interrompu pendant 60 secondes à la 10e minute de la rencontre, les joueurs et les fans rendant hommage à Christian Eriksen. La minute a été choisie en raison de son numéro de maillot n ° 10 et l’hommage a été approuvé par les deux groupes de joueurs avant le coup d’envoi.

Arbitre Bjorn Kuipers a supervisé l’arrêt temporaire, alors que les joueurs et les fans ont applaudi pendant une minute complète avant que l’action ne reprenne.

Le match a eu lieu dans le même stade où Eriksen s’est effondré samedi, à le stade Parken à Copenhague. Les fans ont reçu des messages de soutien au milieu de terrain avant le coup d’envoi, heureux qu’il se porte bien à l’hôpital.

Danemark menait 1-0 au moment de l’arrêt, grâce à Yussuf Poulsenle but de la deuxième minute. Mais, Belgique est venu par derrière avec des frappes de Thorgan danger et Kévin de Bruyne.