Euro 2021 : De Bruyne : le discours du Ballon d’Or signifie que je suis parmi les meilleurs joueurs du monde

Kevin De Bruyne inspiré Belgiqueest de retour contre Danemark lors de la 2e journée à Euro 2020, aidant magnifiquement un but pour Thorgan danger avant de marquer un lui-même, et maintenant il est dit qu’il est en lice pour remporter le ballon d’Or prix.

Interrogé à ce sujet lors de la conférence de presse d’avant-match de samedi, le joueur de 29 ans a admis qu’il essayait simplement de faire de son mieux pour aider l’équipe et que tout prix individuel serait un bon bonus en plus de cela.

“Je n’ai aucun contrôle là-dessus. J’essaie d’être le meilleur joueur possible”, De Bruyne a dit lorsqu’on lui a demandé de gagner potentiellement le ballon d’Or.

“Ensuite, j’ai beaucoup de chance de ne pas avoir à choisir, il y a de très bons joueurs.

« Je suis fier que les gens me considèrent comme l’un des gagnants possibles du ballon d’Or. Cela signifie que je suis parmi les meilleurs joueurs du monde et c’est pour cela que j’ai travaillé toute ma vie.”

De Bruyne n’a rien donné sur la façon dont il voit Belgiqueles chances de Euro 2020, déclarant simplement que leur objectif est de repousser leurs limites, mais il a admis qu’il avait été impressionné par Italie.

“[We want] aller le plus loin possible. C’est difficile à dire [a defined goal],” il a noté.

“Cela dépend de qui nous jouons. Le but est de gagner [Euro 2020]. Un tournoi se décide en quelques instants. Nous le savons en tant que joueurs. Tout doit être parfait.

“Il y a au moins huit équipes qui peuvent remporter ce trophée. Ce ne sera pas facile. Si je devais en choisir une, Italie ont été les plus impressionnants jusqu’à présent.”

danger édénique a joué dans plus d’un faux neuf quand il a joué pour Belgique jusqu’à présent, qui De Bruyne pense que cela pourrait être une arme pour le diables Rouges.

“Cela dépend de l’adversaire [as to whether he should play there], ” De Bruyne commenté.

“Je jouerais un peu plus loin, ce serait logique. Tout dépend de ce que l’entraîneur [Roberto Martinez] voit à l’époque, mais oui, je le vois vraiment comme une possibilité.”