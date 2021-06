Euro 2021 : Dembele ne dure que 30 minutes avant de partir blessé

A Quiet Place Part II a été un succès majeur pour le réalisateur John Krasinski, qui a, qu’il s’y attende ou non, engendré l’une des plus grandes franchises de films en ce moment. Assez drôle, Krasinski ne voulait initialement pas faire une suite à A Quiet Place mais, maintenant, la franchise s’est avérée si réussie […] More