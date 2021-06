Euro 2021 : Deschamps : Benzema a toute ma confiance

Le retour de Karim Benzema au France nationale était l’un des aspects les plus attendus de la Championnat d’Europe avant le tournoi.

le Real Madrid L’attaquant n’a pas été en mesure de reproduire sa forme de club avec Les Blues jusqu’à présent, n’ayant pas marqué lors de leurs deux premiers matches de groupe.

cependant, Didier Deschamps n’a aucun doute sur l’attaquant.

“Benzema a beaucoup d’expérience et il n’aura aucun doute. Je ne pense pas », a déclaré Deschamps après la nul 1-1 avec la Hongrie.

“Il a fait de très bonnes choses, mais il a manqué de précision. Il sait que les gens veulent le voir marquer, mais je le lui ai déjà dit et il sait que ce n’est pas que ça.

“C’est vrai qu’un attaquant a besoin de marquer mais l’essentiel est qu’il ait confiance et qu’il sache qu’il a la mienne.”

Sur le match lui-même, dans lequel Antoine Griezmann a sauvé un point contre la Hongrie à Budapest, et Deschamps a estimé que son équipe méritait plus.

“Nous avons eu de très bonnes occasions en première mi-temps et nous aurions dû avoir un meilleur résultat [going into the break],” il a dit.

“Avec cette atmosphère, la Hongrie avait une force particulière. Ils ont très bien défendu comme cela a également été vu contre le Portugal.”