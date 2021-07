Euro 2021 : Di Lorenzo : De la Serie C à la finale de l’Euro 2020 en quatre ans

L’arrière droit de l’Italie Giovanni Di Lorenzo a connu une ascension spectaculaire au cours des quatre dernières années, en jouant dans Série C, le troisième échelon du football italien, semble prêt à entamer la finale d’un Championnat d’Europe.

L’arrière latéral était connu sous le nom de “Batigol” à l’époque, le surnom de l’ancien attaquant argentin Gabriel Batistuta, mais il a lentement reculé au fur et à mesure de sa carrière, à son grand avantage.

Quelqu’un qui sait tout de son ascension est son ancien coéquipier espagnol à Reggina, Miguel Angel Sainz Maza.

« Il était très bon, mais nous sommes descendus à la troisième place [tier] et il semblait qu’il avait disparu”, a déclaré Sainz-Maza à MARCA.

De Reggina, Di Lorenzo est allé à Matera et en 2017, après trois saisons en Serie C, s’est retrouvé à Empoli. En 2018, il a été promu en Serie A et, en 2019, il a signé pour Naples pour huit millions d’euros et a fait ses débuts avec l’équipe nationale.

Roberto Mancini lui a donné sa première chance à l’âge de 26 ans et il est maintenant prêt à disputer la finale de l’Euro 2020.

Il est sorti comme remplaçant lors du match d’ouverture contre la Turquie et, après Alexandre Florenziblessure de , il a été un partant incontesté.

“Nous étions dans la même équipe et, à Reggina, nous sommes devenus des amis très proches”, a déclaré Sainz-Maza.

“J’ai la chair de poule à chaque fois que je le vois à la télévision. Personne, pas même lui-même, n’aurait pu imaginer ce qu’il vit maintenant. J’espère qu’il remportera le Championnat d’Europe.

“Il est devenu l’un des meilleurs arrières droit au monde. Cet été, certaines des meilleures équipes d’Europe l’appelleront. Je suis très heureux car c’est un travailleur acharné et il l’a mérité.”