Euro 2021 : Dix raisons d’aimer ce Championnat d’Europe

Le Championnat d’Europe de cet été a déjà été un moment inoubliable, offrant tant de moments qui ne seront pas oubliés de si tôt.

Avec les quarts de finale, les demi-finales et la finale à venir, il reste encore beaucoup de temps pour encore plus, mais les phases de groupes et le premier tour à élimination directe ont déjà marqué les esprits. De la peur terrifiante provoquée par Christian Eriksens’effondre au point de le voir récupérer, peu de ce qui s’est passé cet été sera écarté comme oubliable.

Même les champions ne peuvent pas gagner

le Portugal et France tous deux sont entrés dans l’été en tant que champions – d’Europe et du monde, respectivement – mais tous deux se sont déjà écrasés lors du premier tour à élimination directe. le Portugal ne pouvait pas surmonter Belgique, tandis que France ont été envoyés emballés par la Suisse aux tirs au but malgré une avance de 3-1 en fin de match.

L’Espagne est à nouveau passionnante

La Roja a fait face à de nombreuses critiques au début et a vraiment eu du mal à marquer, mais a ensuite frappé cinq contre Slovaquie et cinq autres contre Croatie après prolongation. Après avoir déçu lors du dernier Championnat d’Europe en France et aux Coupes du monde de Russie et Brésil, il est temps que Espagne semblait à nouveau prometteur.

Le but à plus longue distance du Championnat d’Europe

Patrik Schick a écrit l’histoire dans son arc Euro 2020, marquant une frappe phénoménale de 45 mètres et 44 centimètres contre Écosse. Il y a eu un certain nombre de grands buts cet été, mais l’attaquant tchèque aurait pu être le choix du peloton.

Le retour des fans

Après plus d’un an de stades vides, solitaires et sans vie, le football est de retour entre les mains des supporters. Copenhague et la Puskas Arena ont le mieux montré à quel point le football est plus amusant avec des tribunes pleines.

Objectifs garantis

Deux des jours les plus marqués du Championnat d’Europe ont eu lieu cet été, les 14 marqués lundi étant les plus récents. En fait, il y a déjà eu plus de buts cet été que sur l’ensemble de l’Euro 2016. En 42 matchs, il y a eu 118 buts et seulement deux 0-0, ceux-ci étant Espagne contre Suède et Angleterre contre Écosse.

Plus de buts contre son camp que jamais

Merih Demiral a marqué dans son propre but lors de la soirée d’ouverture et il y a déjà eu neuf buts contre son camp. Plus que jamais, les équipes retrouvent leurs ennemis dans leurs propres vestiaires.

Cristiano Ronaldo, le meilleur buteur

Tirant sa révérence avec cinq buts à son actif, Cristiano Ronaldo a grimpé au sommet du classement des buteurs de tous les temps du Championnat d’Europe avec 14 buts. De plus, ses 20 en Euros et en Coupes du monde font de lui le joueur avec le plus de buts dans ces deux tournois combinés et il est maintenant à égalité avec Ali Daei sur 109 buts en tant que détenteur du record de l’histoire du football international.

Liens familiaux

Federico et Enrico Chiesa sont devenus les premiers père et fils – quelle que soit leur nationalité – à avoir marqué en Championnat d’Europe. Enrico l’a fait en 1996 et Federico cet été, 25 ans plus tard. Par ailleurs, Thorgan et danger édénique rejoignent une liste mythique de frères – aux côtés des Laudrups et des De Boers – ayant joué ensemble pour leur équipe nationale.

La rébellion des petits côtés

Hongrie, la Suisse, les République Tchèque et même Ukraine ont bien fait jusqu’à présent, les trois derniers se qualifiant tous pour les quarts de finale.

Excellent arbitrage

Après 44 matchs, il n’y a pas eu beaucoup de controverse sur l’arbitrage. Seul Antonio Mateu Lahozles performances de France vs le Portugal, infligeant trois pénalités, haussa les sourcils. Même alors, cependant, avec deux des pénalités dégagées, il n’y avait pas trop de questions sur sa performance globale.