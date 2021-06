Euro 2021 : Encore tout à jouer dans le groupe de la mort

in

Avant que Euro 2020 a commencé, la plupart des observateurs ont convenu que le groupe F était le soi-disant groupe de la mort et, après deux matchs, France, Allemagne et le Portugal prouvent pourquoi il était si difficile de choisir un gagnant.

À chaque tournoi, il y a toujours un groupe désigné par le statut de « mort » pour sa difficulté perçue et la concentration de ses talents, et Euro 2020 n’est pas différent.

Le groupe F contient trois équipes considérées parmi les favorites pour remporter la compétition en France, le Portugal et Allemagne, qui sont rejoints par Hongrie. Seuls deux sont assurés de passer en toute sécurité vers les 16 derniers, même s’il est probable que tous les trois progresseront.

L’ordre dans lequel ils avancent pourrait cependant être crucial, car il dictera leurs adversaires au prochain tour. C’est précisément cet ordre qui est si difficile à prévoir, car chaque équipe a montré ses qualités mais aussi soulevé des questions sur son statut.

France

France sont entrés dans l’Euro 2020 en tant que favoris du consensus, surtout lorsqu’il a été confirmé que Karim Benzema reviendrait de son exode pour rejoindre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann dans un front effrayant à trois.

Après deux matchs, cependant, seulement Griezmann a trouvé le net, avec FranceLe trident d’attaque n’est pas aussi dévastateur que prévu jusqu’à présent. Cependant, vous ne pouvez pas les supprimer en cliquant à tout moment, et ils restent un puissant arsenal à avoir.

Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Paul Pogba et Karim Benzema sur une situation de ballon mort.

Bien qu’il n’ait gagné que 1-0 via un but contre son camp, Les Bleus étaient impérieux dans leur match d’ouverture contre Allemagne et ont convaincu de nombreux experts de leur étiquette favorite. Didier DeschampsL’équipe a dominé le match et semblait avoir le contrôle, tout en offrant une menace constante au contre.

Ils auraient dû marquer plus d’une fois, à vrai dire, mais c’était un bon début, ce qui a Le match nul de samedi contre la Hongrie d’autant plus surprenant. Les Français n’ont pas impressionné et tout d’un coup des doutes ont été semés sur leurs références.

Allemagne

Les choses se sont passées dans le sens inverse pour Joachim Basdu côté. Après une piètre performance contre France, dans laquelle ils étaient surclassés et offraient peu de réponse, Allemagne a fait un retour en force contre le Portugal, marquant quatre après avoir perdu un but.

Une démonstration d’attaque aussi dévastatrice a soudainement pris Allemagne d’être radié aux favoris potentiels. Quatre jours, c’est long dans un tournoi de football.

Thomas Muller et Antonio Rudiger lors de la victoire 4-2 de l’Allemagne contre le Portugal.

Le fait que AllemagneLa meilleure performance de s lors du deuxième match pourrait être extrêmement importante en termes d’élan. Cela joue également en leur faveur que leur match restant soit contre Hongrie, tandis que France et le Portugal jouer les uns contre les autres.

le Portugal

Les champions d’Europe en titre allaient toujours être une équipe dont il fallait se méfier à Euro 2020, mais une victoire accomplie 3-0 sur Hongrie vu tout le monde les prendre encore plus au sérieux.

Lorsque Cristiano Ronaldo mettre le Portugal 1-0 contre Allemagne, ça ressemblait Fernando Santos‘ étaient en bonne voie pour terminer premier ou deuxième et avoir un autre bon tournoi.

Cristiano Ronaldo célèbre après avoir marqué contre l’Allemagne.

Cependant, avant la mi-temps, ils étaient en retard et après une heure de jeu Allemagne mené 4-1. Pour une équipe réputée pour sa solidité défensive, encaisser des buts si facilement était une accusation sévère contre sa capacité à gérer ce match.

Qui remportera le groupe ?

France ont quatre points, tandis que le Portugal et Allemagne avoir trois, ce qui signifie que si France battre le Portugal mercredi, ils remportent le groupe quoi qu’il arrive.

Si Allemagne battre Hongrie, ils ne peuvent pas finir ci-dessous le Portugal grâce à leur bilan en tête-à-tête. Si Allemagne et le Portugal les deux gagnent, France passerait du premier au troisième.

Si France et Hongrie les deux gagneraient mercredi, ils viendraient respectivement premier et deuxième, tandis que le Portugal serait certainement sorti. Il y a tellement de permutations possibles et toujours tout pour jouer.

Adversaires possibles des 16 derniers

Le vainqueur du groupe F affrontera une équipe classée troisième des groupes A, B ou C. Dans l’état actuel des choses, cela pourrait signifier un adversaire comme L’Autriche, Finlande ou alors la Suisse.

Le vice-champion du groupe F affrontera le vainqueur du groupe D, qui sera probablement Angleterre et donc un jeu qu’ils préfèrent éviter. Il y a également eu des suggestions selon lesquelles Angleterre pourrait jouer tactiquement pour éviter de gagner le groupe et d’affronter l’une de ces trois équipes.

L’équipe classée troisième du groupe F pourrait jouer soit le Pays-Bas ou le vainqueur du groupe B, qui s’annonce comme Belgique. L’un ou l’autre serait un adversaire coriace, car les deux ont impressionné jusqu’à présent.

Nous pouvons voir ici l’avantage évident de remporter le Groupe F et d’obtenir un match nul plus favorable en huitièmes de finale. Terminer deuxième ou troisième du groupe entraînera probablement un match très difficile au prochain tour, le genre de match France, le Portugal et Allemagne préfère éviter jusqu’aux dernières étapes.