Euro 2021 : Espagne vs Suède, Euro 2020 : score final et réactions lors du match nul de l’Espagne

Bonjour et bienvenue sur ce blog en direct pour aujourd’hui Espagne vs Suède match à l’Euro 2020. Espagne et Suède commencent leurs campagnes respectives à Séville à l’Estadio de La Cartuja, avec les deux équipes. Dans ce blog en direct, nous aurons toute la préparation du Groupe E match, avant les mises à jour minute par minute une fois le jeu lancé.

SCORE FINAL ESPAGNE vs SUÈDE : 0-0

C’est le début de notre Espagne vs Suède blog en direct, avec les entrées les plus proches du haut les plus récentes. Alors, suivez-nous pour l’ouverture de l’Euro 2020 de La Roja.

Classement du Groupe E après Espagne vs Suède

Après le nul 0-0 de l’Espagne face à la Suède, les hommes de Luis Enrique occupent la deuxième place du Groupe E, à deux points du leader slovaque qui a battu la Pologne 2-1 plus tôt lundi.

Le défenseur suédois Victor Lindelöf avec le trophée Star of the Match

TEMPS PLEIN : Espagne 0-0 Suède

Une performance dominante pour l’Espagne qui a été démentie par les excellents arrêts d’Olsen et les mauvaises finitions de Morata notamment. La Suède est restée en retrait pendant la majeure partie du match, mais a eu quelques bonnes chances.

Minute 93 : Alba passe à Sarabia

Une excellente course a permis à Alba d’atteindre la ligne de but et de traverser vers Sarabia au poteau arrière, mais l’attaquant semblait confus que le ballon l’atteigne et qu’il rebondisse sur sa jambe dans les bras d’Olsen.

SIX MINUTES AJOUTÉES

Minute 90 : Moreno démenti par Olson

L’Espagne aura besoin d’héroïsme tardif si elle veut obtenir trois points. Un brillant arrêt d’Olson nie une fois de plus Moreno. Un centre brillant a été balancé et l’homme de Villarreal ne pouvait que se diriger directement vers le gardien suédois.

Minute 87 : dernier changement

Dernier changement pour l’Espagne, Fabian remplace Koke

Minute 85 : Quelques idées

Cinq minutes plus du temps supplémentaire pour que l’Espagne trouve quelque chose, mais les idées semblent rares.

Minute 80 : l’Espagne en manque de rythme

Toujours aucun but à Séville et une partie de la vapeur est partie du plan de match espagnol, la Suède mettant tout le monde derrière le ballon alors qu’elle cherche à s’accrocher à un point.

Minute 75 : Bloc Danielson

Dans les 15 dernières minutes du match et nous sommes toujours bloqués à 0-0. Danielson fait un grand bloc pour nier Olmo, qui est arrivé au bout du centre réduit de Marcos Llorente.

Rodri en action contre Marcus BergThanassis Stavrakis / POOL.

Minute 74 : Plus de sous-marins espagnols

Dani Olmo et Ferran sont absents et remplacés par Gerard Moreno et Oyarzabal

Minute 65 : Changements pour l’Espagne

Luis Enrique lance les dés. Viennent ensuite Sarabia et Thiago pour Morata et Rodri. Ferran occupe désormais une position centrale alors que l’Espagne cherche à jouer sans numéro 9 fixe.

Minute 61 : Chance pour la Suède

Une pause rapide des Suédois voit Isak tenir le ballon bien dans la surface alors qu’il est entouré de défenseurs, mais il montre des pieds rapides et parvient à traverser le poteau arrière pour Berg, qui ne peut que frapper la barre à bout portant.

Minute 55 : La domination continue

L’Espagne est toujours bien en tête, mais ne parvient pas à progresser face à une défense suédoise résolue. Luis Enrique pourrait être sur le point d’apporter quelques changements alors que Gerard, Sarabia et Thiago s’échauffent tous.

Alvaro Morata en action contre Marcus DanielsonPierre Philippe Marcou / POOL.

Minute 50 : Plus de chances pour Morata

Morata tente à nouveau sa chance, mais une fois de plus il met son effort loin du but d’Olsen. L’Espagne a tout mis en place, sauf la finition.

La fréquentation officielle à La Cartuja = 12 517

La deuxième mi-temps commence

Nous reprenons la route à Séville. L’Espagne peut-elle marquer le but dont elle a besoin ?

MI-TEMPS : Espagne 0-0 Suède

Un brillant arrêt d’Olsen a sauvé la Suède, puis un poste a sauvé l’Espagne. Mais en réalité, les hommes de Luis Enrique ont été complètement dominants. Alvaro Morata avait la meilleure chance de la mi-temps mais il ne pouvait que mettre son effort à côté.

Minute 45 : Olmo à nouveau

Dani Olmo est une nouvelle fois démenti par Olsen. L’attaquant espagnol a tenté sa chance à distance, mais le gardien de but suédois a une main forte.

Louange à Koke

Gaizka Mendieta sur UEFA.com : “Koke joue dans une position de milieu de terrain plus avancée qu’il ne le fait habituellement dans son club, et c’est pourquoi nous le voyons faire des courses tardives dans la surface. Cela a été un match difficile pour Morata jusqu’à présent, il travaille dur pour occuper le centre- dos, mais n’est pas trop impliqué dans le jeu. Son travail est si important pour l’équipe de déplacer la défense et d’être prêt pour tous les centres qui pourraient être placés. Mentalement pour un joueur, il est très difficile de ne pas beaucoup toucher le ballon Rodri est également important dans la façon dont il maintient l’équipe ensemble et permet à Koke et Pedri d’avoir la liberté dont ils ont besoin.”

Minute 41 : Grande chance pour la Suède

À l’autre extrémité, Isak parvient à se placer derrière la ligne de fond espagnole et faisant preuve d’un grand sang-froid, il se stabilise avant de tirer sur Marcos Llorente, puis sur le poteau et enfin dans les bras de Simon. Un énorme lâcher pour La Roja.

Minute 38 : Quel raté !

Une erreur à l’arrière de Danielson qui est reprise par Morata, mais l’homme de la Juventus ne peut écarter le ballon qu’en tête-à-tête avec Olsen.

Minute 34 : il ne manque plus qu’un but

L’Espagne est complètement au top et il ne manque plus qu’un but.

Minute 27 : L’Espagne sur les ailes

L’Espagne cherche à attaquer sur les flancs pour la plupart.

Minute 23: Koke proche

Koke n’a jamais marqué pour l’Espagne, mais s’en est approché en décochant un ballon libre qui s’est retrouvé du mauvais côté du poteau.

Minute 22 : la Suède s’aventure en avant

Lors d’une rare incursion en avant, la Suède obtient un coup franc sur la droite, qui est balancé dans la surface mais facilement repoussé par la défense espagnole.

La tête de Dani Olmo sauvée par OlsenJose Manuel VidalAP

Minute 15 : Quelle sauvegarde !

Une brillante réaction d’Olsen maintient le score à 0-0. Koke a tiré dans un centre de la profondeur qui a été rencontré par Olmo qui a été refusé par le gardien de but suédois.

Minute 11 : l’Espagne domine la possession

Une possession massive de 88 pour cent pour l’Espagne au cours des 10 premières minutes.

Laporte sous pression de Marcus BergJulio MunozAP

Minute 10 : Croix dangereuses

Jordi Alba, capitaine de la soirée, a mis quelques balles difficiles dans la surface que la Suède a bien gérées jusqu’à présent. L’arrière latéral de Barcelone pourrait être crucial pour l’Espagne ce soir.

Minute 5 : l’Espagne en tête

Un beau jeu soigné de l’Espagne alors qu’elle affirme son autorité dès le début. La Suède a cependant des corps en défense et semble contente que l’Espagne joue devant elle.

DÉMARRER

L’Espagne entame sa campagne Euro 2020 à Séville devant 17 500 spectateurs. L’Espagne est de retour en action 1 813 jours depuis son élimination de l’Euro 2016 alors que Luis Enrique et La Roja cherchent à ajouter la couronne de l’Euro 2020 à celles remportées en 2008 et 2012.

Fans d’EspagneThanassis Stavrakis / POOL.

20:50 CEST: Mendieta attend des buts

Gaizka Mendieta sur UEFA.com : “Je vois une équipe espagnole très équilibrée. Je m’attendais à Laporte et Pau Torres, et Rodri est le remplaçant naturel de Busquets. J’aime vraiment l’équipe et si ces joueurs jouent au niveau que nous savons qu’ils peuvent, nous avons un match vraiment excitant dans magasin. On peut s’attendre à des buts des trois premiers, et même de Pedri, qui est aussi à l’aise dans et autour de la surface. C’est un joueur tellement mature pour son âge. “

20h40 CEST : Cesc a bon espoir

Cesc Fabregas sur BBC 1 : “Je suis un penseur positif et je crois, surtout quand en 2008 personne ne croyait en l’Espagne et nous y sommes parvenus avec beaucoup de changements, de nouveaux visages et de jeunes joueurs. Il y a beaucoup de similitudes maintenant. Je crois en eux et j’espère ce soir, ils nous donneront une bonne performance positive.”

Espagne Supporters avant le match de l’Euro 2020 avec la SuèdePierre Philippe Marcou / POOL.

20h30 CEST : débuts du tournoi Pedri

A seulement 18 ans et 201 jours, Pedri est le plus jeune joueur espagnol à faire ses débuts dans un tournoi majeur. Il bat Cesc Fabregas qui a fait ses débuts lors de la Coupe du monde 2006 contre l’Ukraine à 19 ans et 41 jours.

Les compositions officielles de l’Espagne contre la Suède

Les nouvelles de l’équipe sont dans et Le patron de l’Espagne Luis Enrique a réservé quelques surprises. Le jeune barcelonais Pedri commence, tandis que Dani Olmo reçoit le feu vert en attaque.

Espagne XI : Unai Simon ; Marcos Llorente, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba ; Rodri, Pedro, Koke ; Dani Olmo, Ferran Torres, Morata.

Suède XI : Olsen ; Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson ; Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg ; Berg, Isak

Les équipes probables de l’Espagne contre la Suède

Possible Espagne XI : Unai Simon, Marcos Llorente, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba ; Koke, Rodri, Thiago ; Ferran, Morata, Gérard Moreno.

Suède XI possible : Olsen, Lustig, Lindelof, Danielson, Ludwig ; Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg ; Berg, Isak

Histoire récente de l’Espagne contre la Suède

L’Espagne a affronté la Suède lors des qualifications pour l’Euro 2020 et a battu l’équipe scandinave 3-0 à Madrid avant un résultat 1-1 à Stockholm.

Où se déroule l’Espagne contre la Suède ?

Le match du groupe E de l’Euro 2020 entre l’Espagne et la Suède aura lieu à l’Estadio de La Cartuja à Séville, avec le coup d’envoi à 21h00 CEST.

Comment et où regarder et diffuser l’Espagne contre la Suède à l’Euro 2020 ? Et quelle est l’heure de début ?

le Espagne vs Suède le match commence à 21h00, heure locale, CEST. Pour ceux du Royaume-Uni, il est 20h00 BST et pour ceux de la côte est des États-Unis, l’heure de début est 15h00 EDT. En ce qui concerne la façon de regarder ce match à la télévision ou de le diffuser en ligne, ce sera sur la BBC au Royaume-Uni et également sur le service iPlayer. ESPN a les droits aux États-Unis, alors qu’il sera sur Optus en Australie, SuperSport en Afrique du Sud et Cuatro en Espagne.