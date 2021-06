Euro 2021 : Et Adama Traoré ?

Avec Espagne n’ayant pas encore enregistré de victoire à Euro 2020 et avec un manque d’élan offensif qui affecte leurs performances, cela vaut la peine de se poser la question de ce qui se passe avec Adama Traoré.

le loups l’ailier est Espagneest le joueur le plus direct et le plus rapide de l’équipe, mais il n’a pas fait ses débuts dans le tournoi. C’est malgré le fait que La Roja réclamait du rythme et de l’incisive contre les deux Suède et Pologne.

Un problème de forme physique avant le tournoi est l’une de ces explications pour Traoréle manque de minutes de jeu, bien qu’il ait été sur le banc pour les deux matches d’ouverture, ce qui suggère qu’il est suffisamment en forme pour jouer.

Luis Enrique est une rupture avec la méthode d’entraînement espagnole à laquelle LaLiga Santander s’est habituée. À l’arrivée à Barcelone, il y a eu un passage immédiat à un style de football plus vertical, qui a tiré le meilleur parti de Luis Suarez.

Il n’y a plus le champ des joueurs pour jouer de la même manière que Vicente del Bosquel’équipe de l’a fait pendant tant d’années, mais c’est déroutant que Luis Enrique n’utilise pas le joueur qui correspond le mieux à son style Traoré.

Contre Suède il a effectué cinq remplacements, entraînant Fabian Ruiz, Thiago, Mikel Oyarzabal, Pablo Sarabia et Gérard Moreno. Au tirage avec Pologne l’entraîneur en a utilisé quatre, à savoir Sarabia, Fabian Ruiz, Oyarzabal et Ferran Torres.

Traoré regardé les deux matchs depuis le banc et, avec Espagne au bord de l’élimination avant le dernier match de groupe avec Slovaquie, le fait qu’il apporte quelque chose de différent doit sûrement être exploré par l’ancien Rome entraîneur.