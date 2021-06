Euro 2021 : Euro 2020 : dernières nouvelles et préparation des Pays-Bas contre la République tchèque et de la Belgique contre le Portugal

Bonjour à tous et bienvenue sur le live blog Euro 2020 de ce dimanche. Nous avons deux matches des huitièmes de finale ce dimanche – Pays-Bas vs République tchèque et Belgique vs Portugal – qui démarrent respectivement à 18h00 CEST et 21h00 CEST. Sur ce blog, nous aurons des mises à jour de ces matchs, ainsi que toute la préparation, les aperçus, les nouvelles de l’équipe et les mises à jour de tout le tournoi.

Dernières nouvelles et mises à jour de l’Euro 2020 EN DIRECT

13h00 CEST : Deux grandes batailles vous attendent

Les Pays-Bas, avec trois victoires en trois matches de groupe, sont les favoris les plus attendus des huitièmes de finale d’aujourd’hui contre la République tchèque. Memphis Depay de Barcelone a été l’une des stars du tournoi, avec deux buts et deux passes décisives.

Dans l’autre match de la soirée, la Belgique a également été en excellente forme avec un record de 100%, mais se dresse sur leur chemin le Portugal qui, bien qu’il n’ait terminé qu’avec une troisième place, dispose d’options offensives redoutables qui pourraient créer une surprise à tout moment.