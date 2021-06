Euro 2021 : Euro 2020 EN DIRECT : République Tchèque vs Angleterre et Croatie vs Ecosse

Bonjour à tous et bienvenue sur ce blog en direct pour les matchs finaux de Groupe D à Euro 2020, avec Croatie vs Ecosse et République tchèque vs Angleterre qui débutera à 21h00 CEST. L’Angleterre et la République tchèque sont déjà qualifiées avec quatre points, mais les Three Lions auront besoin d’une victoire pour s’assurer la première place. Pendant ce temps, la Croatie et l’Ecosse doivent absolument gagner s’ils veulent se qualifier.

Croatie vs Ecosse | République tchèque vs Angleterre

C’est le début de notre blog en direct pour les troisième et dernier matchs du Groupe D. Nous aurons les entrées les plus récentes les plus proches du sommet, avec des mises à jour minute par minute une fois les matchs lancés.

19:50 CEST : la composition de départ de la République tchèque confirmée

La grande nouvelle pour la République tchèque est que l’attaquant vedette Patrik Schick est apte à commencer après avoir reçu un coup lors de leur dernière rencontre contre la Croatie. Les fans anglais se méfieront également de Tomas Soucek, qui est une menace bien connue de ses performances pour West Ham la saison dernière.

Onze de départ de la République tchèque: Vaclik, Coufal, Celustika, Kalas, Boril, Soucek, Holes, Masopust, Darida, Jankto, Schick.

19:42 CEST: La formation de départ de l’Angleterre confirmée

Ben Chilwell et Mason Mount rater le match après avoir été considéré comme des “contacts étroits” du milieu de terrain écossais Billy Gilmour après que les deux équipes se soient rencontrées la semaine dernière, malgré 12 autres joueurs anglais partageant le terrain avec le jeune de Chelsea.

Alors que Chilwell n’avait pas joué lors des deux premiers matches, Mount l’a fait et est remplacé par Jack Grealish au centre du milieu de terrain.

Il y a un total de quatre changements pour l’équipe d’Angleterre depuis le match nul contre l’Écosse. Harry Maguire, Kyle Walker, Bukayo Saka et Jack Grealish entrer pour Reece James, Tyrone Mings, Mason Mount et Phil Foden.

Le onze de départ de l’Angleterre : Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Phillips, Grealish, Sterling, Saka, Kane.