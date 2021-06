Euro 2021 : Euro 2020 : Les dernières nouvelles et mises à jour de l’Ukraine contre la Macédoine du Nord

Bienvenue à ce jeudi Euro 2020 blog en direct. Ici, nous aurons toutes les nouvelles importantes du tournoi. Nous aurons également des nouvelles de l’équipe et des mises à jour des trois matchs de la journée – Ukraine vs Macédoine du Nord, Danemark vs Belgique et le Pays-Bas vs Autriche.

Dernières nouvelles et mises à jour de l’Euro 2020

11h00 CEST : Les choses à surveiller aujourd’hui

Déjà lors de la 2e journée de l’Euro 2020, il y a déjà des choses à surveiller. Par exemple, la Macédoine du Nord cherchera à remporter sa toute première victoire en Championnat d’Europe lorsqu’elle affrontera l’Ukraine à 15h00 CEST à Bucarest, en Roumanie. Puis, plus tard dans la journée, la Belgique pourrait réserver sa place pour les huitièmes de finale avec une victoire contre le Danemark à 18h00 CEST à Copenhague. Enfin, les Pays-Bas et l’Autriche clôtureront l’action de la journée à 20h00 CEST, les Oranje cherchant à maintenir leur impressionnant record contre l’Autriche et à marquer leur place dans les 16 derniers.