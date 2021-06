Euro 2021 : Euro 2020 LIVE : Dernières nouvelles, ainsi que des mises à jour sur l’Ukraine contre l’Autriche et la Macédoine du Nord contre les Pays-Bas

Bonjour à tous et bienvenue à ce lundi Euro 2020 blog en direct. Nous avons quatre rencontres ce lundi, avec Ukraine vs Autriche et Macédoine du Nord vs Pays-Bas les deux à 18h00 CEST puis Finlande vs Belgique et Russie vs Danemark au créneau horaire de 21h00 CEST. Sur ce blog, nous aurons des mises à jour de ces matchs ainsi que toute la préparation, les aperçus, les nouvelles de l’équipe et les mises à jour de tout le tournoi.

Dernières nouvelles et mises à jour de l’Euro 2020

10h55 CEST : la Macédoine du Nord et les adieux de Goran Pandev

Avec Macédoine du Nord déjà éliminés du tournoi, ils savent que le match de ce lundi contre les Pays-Bas sera leur dernier de la compétition. Goran Pandev est sur le point de se retirer du service international, ce qui en fait son dernier match sur le plan personnel également. “Chaque match avec l’équipe nationale est émouvant et spécial pour moi”, a-t-il déclaré.

10h30 CEST : le Français Dembele inquiète

Ousmane Dembélé subi une blessure pendant France‘s dessiner avec Hongrie et on craint qu’il ne soit porté disparu pendant un certain temps. L’Equipe rapporte que le problème pourrait être musculaire avec un temps de récupération de trois semaines, ce qui exclurait l’attaquant du reste du tournoi.

10:10 CEST: L’UEFA abandonne l’enquête sur le brassard arc-en-ciel

Il y avait de la colère dimanche lorsqu’il est apparu que Allemagne risque une amende en raison du brassard arc-en-ciel porté par Manuel Neuer lors de leur victoire le Portugal. Le symbole LGBTQ+ aurait fait l’objet d’une enquête, mais la fédération allemande a annoncé qu’il n’y aurait aucune sanction.

09h50 CEST : Qui joue aujourd’hui l’Euro 2020 ? Et quels sont les horaires de lancement ?

Pour la première fois à l’Euro 2020, nous avons quatre matches en une journée. Cela devrait être très amusant, avec Finlande vs Belgique et Russie vs Danemark dans le groupe B et avec Ukraine vs Autriche et Macédoine du Nord vs Pays-Bas dans le groupe C. Nous avons des détails sur les heures de coup d’envoi et sur où regarder tous les matchs de l’Euro 2020 de ce lundi ici.