Euro 2021: Euro 2020 LIVE: Dernières nouvelles et préparation de la Croatie contre l’Espagne et de la France contre la Suisse

Bonjour à tous et bienvenue sur notre blog en direct Euro 2020. Nous avons deux matchs des huitièmes de finale ce lundi – Croatie vs Espagne et France vs Suisse – qui démarrent respectivement à 18h00 CEST et 21h00 CEST. Sur ce blog, nous aurons des mises à jour de ces matchs, ainsi que toute la préparation, les aperçus, les nouvelles de l’équipe et les mises à jour de tout le tournoi.

Dernières nouvelles et mises à jour de l’Euro 2020

12h00 CEST : Premier match à l’extérieur pour l’Espagne : bénédiction ou malédiction ?

Pour la première fois à l’Euro 2020, l’Espagne ne jouera pas à domicile. Leurs trois premiers matchs ont eu lieu à l’Estadio La Cartuja de Séville, mais cela n’est peut-être pas un obstacle, car La Roja n’a pas réalisé ses meilleures performances à domicile, tandis que le terrain lui-même était également loin d’être en parfait état.

Le match contre la Croatie ayant lieu à Copenhague, ici est un regard sur les points positifs et négatifs de l’éloignement du stade de Séville.