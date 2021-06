Euro 2021: Euro 2020 LIVE: Dernières nouvelles et préparation de la Suède contre la Pologne, de la Slovaquie contre l’Espagne, du Portugal contre la France et de l’Allemagne contre la Hongrie

Bonjour à tous et bienvenue sur le live blog Euro 2020 de ce mercredi. Nous avons quatre rencontres ce mercredi – Suède contre Pologne, Slovaquie contre Espagne, Portugal contre France et Allemagne contre Hongrie – qui débuteront à 18h00 CEST pour les deux premiers matches et à 21h00 CEST pour les deux derniers. Sur ce blog, nous aurons des mises à jour de ces matchs, ainsi que toute la préparation, les aperçus, les nouvelles de l’équipe et les mises à jour de tout le tournoi.

13h30 : retrouvailles Benzema et Cristiano Ronaldo

Karim Benzema et Cristiano Ronaldo ont joué côte à côte au Real Madrid pendant neuf ans jusqu’au départ de la star portugaise pour la Juventus en 2018, mais ils devraient se voir sur le terrain pour la première fois, puis lorsque la France affrontera le Portugal ce soir en Hongrie.

13h00 CEST: Plus de retombées du problème Allianz Arena

La décision de l’UEFA de rejeter la demande du maire de Munich d’illuminer l’Allianz Arena aux couleurs de l’arc-en-ciel – un symbole de la communauté LGBTQ – a reçu encore plus de critiques, la déclaration de l’organisation à ce sujet faisant peu pour apaiser les fans.