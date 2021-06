Euro 2021: Euro 2020 LIVE: Dernières nouvelles et préparation du Pays de Galles contre le Danemark et de l’Italie contre l’Autriche

Bonjour à tous et bienvenue à ce samedi Euro 2020 blog en direct. Nous avons deux matchs des huitièmes de finale ce samedi – Pays de Galles vs Danemark et Italie vs Autriche – qui démarrent respectivement à 18h00 CEST et 21h00 CEST. Sur ce blog, nous aurons des mises à jour de ces matchs, ainsi que toute la préparation, les aperçus, les nouvelles de l’équipe et les mises à jour de tout le tournoi.

Dernières nouvelles et mises à jour de l’Euro 2020 EN DIRECT

13h00 CEST : Une journée historique

Pays de Galles et Danemark s’affronteront pour la première fois dans un tournoi majeur, il sera donc intéressant de voir qui peut prendre l’avantage dans ce match historique. Après tout, il y a une place en quart de finale à gagner.

En fin de partie de la journée, L’Autriche ont remporté 33 % de leurs matchs contre Italie, qui auront à cœur de maintenir leur bonne forme et de réserver leur place dans les huit derniers du tournoi.