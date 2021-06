Euro 2021: Euro 2020 LIVE: Dernières nouvelles, plus des mises à jour de l’Angleterre contre l’Allemagne

Bonjour à tous et bienvenue sur le live blog Euro 2020 de ce mardi. Nous avons eu une soirée épique de football de championnat d’Europe à savourer lundi et cela pourrait être une soirée spéciale ce mardi aussi, avec Angleterre vs Allemagne à Wembley et alors Suède vs Ukraine à Parc Hampden. Ici, sur ce blog en direct, nous aurons des mises à jour, des aperçus et des nouvelles de l’équipe tout au long de la journée, vous apportant les dernières nouvelles des matchs du mardi soir et les autres nouvelles du tournoi.

Dernières nouvelles et mises à jour de l’Euro 2020

11h35 CEST : le soutien de Pelé à Mbappé

Kylian Mbappé a reçu le soutien d’une légende du football mondial, avec Pelé tweeter pour dire Mbappé pour garder la tête haute. Le Brésilien a déclaré que “demain est le premier jour d’un nouveau voyage”, exhortant Mbappé se concentrer sur ses futurs défis.

11h10 CEST : À quelle heure est l’Angleterre contre l’Allemagne ?

Les deux rencontres d’aujourd’hui sont Angleterre vs Allemagne et Suède vs Ukraine, qui démarrent respectivement à 18h00 CEST et 21h00 CEST. Nous avons plus de détails sur les heures de début dans différents fuseaux horaires et sur la façon de regarder ces matchs, à droite ici.

10h50 CEST : Frustration en France

Tous les yeux sont rivés Kylian Mbappé après son penalty décisif à Francela perte de la Suisse et nous avons l’analyse de la situation du jeune attaquant ici. “Annulé” était, quant à lui, le titre de première page du principal journal français L’Equipe ce mardi, avec des fans et des journalistes de retour en France se demandant où tout s’est mal passé pour les champions du monde.