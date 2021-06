Euro 2021 : Euro 2020 LIVE : Dernières nouvelles, plus des mises à jour sur la République tchèque contre l’Angleterre et la Croatie contre l’Écosse

Bonjour à tous et bienvenue à ce mardi Euro 2020 blog en direct. Nous avons deux rencontres ce mardi – République tchèque vs Angleterre et Croatie vs Ecosse – qui démarrent tous les deux à 21h00 CEST. Sur ce blog, nous aurons des mises à jour de ces matchs ainsi que toute la préparation, les aperçus, les nouvelles de l’équipe et les mises à jour de tout le tournoi.

Dernières nouvelles et mises à jour de l’Euro 2020 EN DIRECT

11h30 CEST : l’UEFA décline la demande de stade de l’Allemagne

L’UEFA a rejeté la demande de l’Allemagne d’illuminer l’Allianz Arena aux couleurs LGBT pour son match contre la Hongrie, car elle considère qu’il s’agit d’un acte politique. Il convient de noter que le parlement hongrois a récemment adopté une loi interdisant aux homosexuels de figurer dans le matériel pédagogique scolaire ou les émissions de télévision pour les moins de 18 ans.