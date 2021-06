Euro 2021 : Euro 2020 LIVE : Les dernières actualités et mises à jour

Bienvenue à ce dimanche Euro 2020 blog en direct. Ici, nous aurons toutes les nouvelles importantes du tournoi. Nous aurons également des nouvelles de l’équipe et des mises à jour des deux matchs de la journée – Italie vs Pays de Galles et Suisse vs Turquie.

12:00 CEST: Bale n’aime pas la comparaison de Mancini avec Stoke

Le patron de l’Italie, Roberto Mancini, a fait référence au Pays de Galles étant similaire à Stoke City dans la mesure où ils sont puissants mais aussi très techniques, mais cela n’a pas bien fonctionné avec la star du Pays de Galles Gareth Bale. « Je ne savais pas que Stoke était si bon ! il a répondu.

11h30 CEST: Kozlowski est entré dans l’histoire lors de l’Espagne contre la Pologne

La Pologne a pu tenir l’Espagne à un match nul 1-1 à l’Estadio de La Cartuja samedi soir lors d’un match qui a vu Kacper Kozlowski entrer pour les visiteurs. Ce faisant, le milieu de terrain de 17 ans est devenu le plus jeune joueur à avoir disputé un championnat d’Europe, battant le record établi par l’Anglais Jude Bellingham contre la Croatie la semaine dernière.