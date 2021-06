Euro 2021 : Euro 2020 LIVE : Les dernières nouvelles et mises à jour de la Finlande contre la Russie

Bienvenue à ce mercredi Euro 2020 blog en direct. Ici, nous aurons toutes les nouvelles importantes du tournoi. Nous aurons également des nouvelles de l’équipe et des mises à jour des trois matchs de la journée – Finlande vs Russie, Turquie vs Pays de Galles et Italie vs Suisse.

Dernières nouvelles et mises à jour de l’Euro 2020

15h00 CEST : Nous sommes en route à Saint-Pétersbourg

Le deuxième match de la phase de groupes est en cours, la Finlande affrontant la Russie à Saint-Pétersbourg. Cela devrait être bon, alors restez avec nous pour des mises à jour sur le match lui-même !

14h30 CEST : Les nouvelles de l’équipe sont dans

La Finlande a apporté un changement à l’équipe qui a battu le Danemark 1-0, avec Rasmus Schuller remplaçant Tim Sparv, tandis que la Russie a effectué trois modifications par rapport au XI qui a perdu 3-0 contre la Belgique, comme Matvei Safonov, Igor Diveev et Aleksey Miranchuk ont ​​tous entrer sur le côté.

13h30 CEST : programmation prévue

La Finlande devrait opter pour le même XI que celui qui a battu le Danemark lors de la première journée, tandis que deux changements devraient être apportés par la Russie, avec Yuri Zhirkov et Daler Kuzyaev prêts à laisser la place à Vyacheslav Karavaev et Aleksey Miranchuk.

12h45 CEST : la Gazprom Arena est prête

Le soleil est au rendez-vous et le domicile du Zenit Saint-Pétersbourg, la Gazprom Arena, est prêt à accueillir la Russie et la Finlande pour ce deuxième match de la phase de groupes de l’Euro 2020.

12:15 CEST: L’histoire favorise la Russie contre la Finlande

La Russie a peut-être mal commencé le Championnat d’Europe en s’inclinant 3-0 contre la Belgique, mais elle se sentira confiante avant le match de mercredi après-midi contre la Finlande. La Russie a un record de 100 pour cent contre la Finlande et a marqué trois buts ou plus dans chacun de ses quatre matchs contre elle.

11h30 CEST : la Russie doit faire mieux

La Russie a perdu 3-0 contre la Belgique à Saint-Pétersbourg samedi dernier, Romelu Lukaku a marqué un doublé et Thomas Meunier a marqué l’autre pour les Diables rouges, ils devront donc faire une bien meilleure performance ce mercredi après-midi. Ils sont actuellement en bas du groupe B avec une différence de buts de -3.

11h00 CEST : la Finlande veut entrer dans l’histoire

La Finlande a battu le Danemark lors de son tout premier match lors d’un championnat d’Europe lors de la première journée, mais la victoire a été éclipsée par l’effondrement de Christian Eriksen vers la fin de la première mi-temps. Aujourd’hui, ils voudront marquer l’histoire en obtenant un résultat positif face à la Russie à Saint-Pétersbourg.

Joel Pohjanpalo marque pour la Finlande contre le Danemark.

10h30 CEST : Quelques statistiques intéressantes

Avant les matches d’aujourd’hui à l’Euro 2020, la Russie, l’Italie et le Pays de Galles se sentiront de bonne humeur avant leur deuxième match du tournoi.