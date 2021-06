Euro 2021 : Euro 2020 LIVE : Les dernières nouvelles et mises à jour de la Suède contre la Slovaquie

Bienvenue à ce vendredi Euro 2020 blog en direct. Ici, nous aurons toutes les nouvelles importantes du tournoi. Nous aurons également des nouvelles de l’équipe et des mises à jour des trois matchs de la journée – Suède vs Slovaquie, Croatie vs République tchèque et Angleterre contre Ecosse.

Dernières nouvelles et mises à jour de l’Euro 2020

11h30 CEST : Bonne nouvelle pour l’Ecosse

Kieran Tierney a raté la défaite de l’Écosse face à la République tchèque lundi dernier, mais Steve Clarke a confirmé que l’arrière gauche était “en forme et disponible” pour le match de vendredi soir contre l’Angleterre.

11h00 CEST : Changements pour l’Angleterre en défense

L’Angleterre avait l’air solide lors de son premier match de l’Euro 2020 contre la Croatie, qu’elle a remporté 1-0, mais Gareth Southgate est pressenti par certains médias de la presse anglaise pour amener Reece James et Luke Shaw dans les quatre derniers à la place de Kyle Walker et Kieran Trippier pour la visite de l’Écosse au stade de Wembley ce soir.