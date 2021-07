Euro 2021 : finale de l’Euro 2020 : heure du coup d’envoi et où regarder l’Italie contre l’Angleterre

La finale de l’Euro 2020 a lieu dimanche, avec Italie et Angleterre prêt à se battre à Stade de Wembley. Les Three Lions ont atteint une finale majeure pour la première fois depuis 1966 et ont un bilan impressionnant avant le match, n’ayant encaissé qu’un seul but tout le tournoi, mais les Azzurri ont également été magnifiques avec une approche avant-gardiste qui a vu le tuer les goûts de la Belgique et de l’Espagne.

Ici, nous avons tous les détails dont vous avez besoin sur la façon de regarder l’Italie contre l’Angleterre lors de la finale de l’Euro 2020.

Quelle est l’heure du coup d’envoi du match Italie-Angleterre d’aujourd’hui ?

La finale entre l’Italie et l’Angleterre débutera à 20h00 BST, heure locale. Cela équivaut donc à 21h00 CEST et 15h00 EDT.

Où regarder l’Italie contre l’Angleterre

Vous ne voudrez pas manquer ce match final épique impliquant les deux meilleures équipes de l’Euro 2020. Si vous regardez le match en Italie, le match sera diffusé sur RAI et Sky Italia. En Espagne, il sera diffusé sur Mediaset.

Pour ceux du Royaume-Uni, Italie vs Angleterre sera sur BBC One et ITV 1, et toute personne se connectant depuis les États-Unis devra regarder sur ESPN.

Nous couvrirons également l’Italie contre l’Angleterre ici même sur MARCA English avec notre blog en direct. Alors restez connectés et profitez du match !