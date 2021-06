Euro 2021 : France vs Allemagne : Le choc des titans

in

Les champions du monde actuels affrontent les champions du monde précédents alors que le groupe de la mort de l’Euro 2020 débute à l’Allianz Arena ce mardi soir.

Vous n’avez pas besoin de chercher bien loin dans le passé pour trouver d’excellents matchs de rancune entre France et Allemagne. Die Mannschaft éliminé France en quart de finale de la Coupe du monde 2014 et a remporté le tournoi, tandis que, deux ans plus tard, les Bleus ont battu Allemagne en demi-finale du Championnat d’Europe 2016 2-0.

Les deux équipes ne se sont jamais rencontrées dans un match de phase de groupes et, dans un groupe qui comprend le Portugal et Hongrie trop, Didier Deschamps et Joachim Bas sera très désireux de ne pas perdre celui-ci.

France commencer comme les favoris pour ce jeu et cela a probablement quelque chose à voir avec leur trident d’attaque très apprécié, avec Kylian Mbappé et Karim Benzema jouer aux côtés Antoine Griezmann. Ce sera Benzemapremier match pour France dans un tournoi majeur depuis la Coupe du monde en 2014.

Outre le trident attaquant, Deschamps a un milieu de terrain solide et stable, avec N’Golo Kanté, Paul Pogba et Adrien Rabiot au coeur de l’équipe.

Ce sera Faibledernier tournoi avec Allemagne lorsqu’il démissionnera de ses fonctions après la compétition, avec Hansi Film prendre en charge.

Après son but en finale de Ligue des Champions, Kai Havertz semble avoir revendiqué la dernière place d’attaque à côté de Thomas Muller et Serge Gnabry pour Allemagne, avec Leroy Sané devoir faire place. Toni Kroos, Ilkay Gundogan et Robin Gosens peut occuper le milieu de terrain aux côtés Josué Kimmich.

Peu importe qui commence, celui-ci pourrait être un classique.