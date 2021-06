Euro 2021 : France vs Suisse, Euro 2020 LIVE : avant-première, alignements prévus, actualités des équipes et comment regarder

Bonjour à tous et bienvenue sur ce blog en direct pour ce lundi soir Euro 2020 16 derniers France vs Suisse match, avec les détenteurs de la Coupe du monde face à un test délicat contre l’équipe de Vladimir Petkovic.

Croatie vs Espagne EN DIRECT : Dernières mises à jour

C’est le début de notre blog en direct Euro 2020 des 16 derniers pour France vs Suisse. Nous aurons une accumulation ici, avant les mises à jour minute par minute de France vs Suisse. Alors, suivez-nous !

18:15 CEST: les équipes prédites France vs Suisse

On s’attend à ce qu’il y ait un changement de formation pour la France alors qu’ils passent à une défense à trois et ont Karim Benzema et Kylian Mbappe plus comme deux premiers, avec Antoine Griezmann jouant plus profondément. On pense que la Suisse optera pour la même forme.

17:45 CEST: Comment regarder la France contre la Suisse

Des millions de personnes dans le monde seront probablement à l’écoute pour voir si les Bleus peuvent franchir une nouvelle étape vers la finale de l’Euro 2020 en réservant leur place en quarts de finale, mais la Suisse ne leur facilitera pas la tâche. Si vous vous demandez comment regarder le match France vs Suisse, en Espagne c’est diffusé sur TeleCinco, en Angleterre c’est sur ITV et aux USA c’est sur ESPN.