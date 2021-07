Euro 2021 : Grealish riposte après les critiques : je ne ferai pas dire aux gens que je ne voulais pas prendre de penalty

L’Angleterre a raté le Championnat d’Europe après une douloureuse défaite aux tirs au but contre l’Italie dimanche soir, et beaucoup ont pointé du doigt certains des joueurs les plus expérimentés des Trois Lions pour ne pas s’être mobilisés pour tirer un tir au but.

Enfant Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka raté leurs coups de pied, tandis que les goûts de Raheem Sterling et Jack Grealish n’a pas comparu pour les cinq premières pénalités.

La critique des médias a amené Grealish à sortir publiquement et à préciser qu’il s’était en fait porté volontaire pour prendre une pénalité.

« J’ai dit que je voulais en prendre un ! s’est-il exclamé sur Twitter.

“Le chef a pris tellement de bonnes décisions au cours de ce tournoi et il l’a fait ce soir ! Mais je ne veux pas que les gens disent que je ne voulais pas prendre un [penalty] quand j’ai dit que je le ferais.”

Roy Keane a été le plus virulent en critiquant certaines des stars seniors des Trois Lions lors de son expertise pour ITV.

“Si vous êtes Sterling ou Grealish, vous ne pouvez pas vous asseoir là et laisser un jeune enfant marcher devant vous”, a-t-il déclaré à ITV Sport.