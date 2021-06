Euro 2021 : Griezmann : Benzema aide beaucoup la France, on est tous avec lui

Antoine Griezmann a déclaré que l’ensemble France l’équipe est derrière Karim Benzema après le Real Madrid l’attaquant n’a encore une fois pas réussi à marquer dans le nul 1-1 contre la Hongrie à Budapest.

Griezmannla frappe de la deuxième mi-temps a sauvé un point pour la France, mais il est allé en arrière Benzema d’inscrire son premier but à l’Euro 2020.

“[Karim Benzema] n’a aucun doute, il est prêt à marquer, comme tous les attaquants”, a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse d’après-match.

“Il nous aide beaucoup et dès qu’il marquera tout ira mieux.

“Nous sommes tous avec lui, il faut être patient.

“Il a des chances, ce qui est la chose la plus importante.”

Griezmann a également révélé son enthousiasme à l’idée d’affronter le Portugal, après avoir perdu la finale de l’Euro 2016 face aux mêmes adversaires à Paris.

“Peut-être que nous manquions de faim et que perdre cette finale était difficile”, a-t-il déclaré.

“Mais cela nous a aidés à revenir plus forts et à remporter la finale de la Coupe du monde [in Russia in 2018].

“Le stade sera plein et nous espérons rester à la première place.”

Griezmann a continué à faire l’éloge de Cristiano Ronaldo avant le match décisif à Budapest mercredi soir.

“[Cristiano Ronaldo] est une inspiration pour tout le monde,” il a dit.

“Il est unique et il est encore complet, il marque comme il l’a toujours fait, des deux pieds, de la tête, il est un exemple pour tout le monde.

“Il peut montrer la voie à tout le monde qui débute.”