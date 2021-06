Euro 2021 : Haaland, Lewandowski, Bale et Cristiano n’ont pas pu sauver leur pays : Mbappe peut-il monter en puissance ?

in

Robert Lewandowski, Gareth Bale et maintenant Cristiano Ronaldo ont déjà tiré leur révérence Euro 2020, les plus grands noms du football européen n’ayant pas réussi à monter en puissance et à mener leurs équipes respectives jusqu’à présent cet été.

Tous les yeux seront désormais rivés Kylian Mbappé et la France alors qu’il cherche à guider le passé des Bleus la Suisse lundi soir, sachant que lui et son coéquipier champion du monde sont les grands favoris de l’affrontement.

La crise de Cristiano

Cristiano Ronaldo a quitté le Championnat d’Europe en tant que meilleur buteur de cette année avec ses cinq buts et meilleur buteur de tous les temps du tournoi, mais il n’avait aucun moyen de battre Thibaut Courtois lors des huitièmes de finale du Portugal dimanche.

Malgré ses contributions positives incontestables à l’équipe, l’une des statistiques les plus frappantes à émerger après l’élimination des champions en titre a été cristianodes lacunes constantes sur les coups francs. Ayant tiré le rang pour en prendre un Bruno Fernandes contre la Belgique, il en a maintenant tenté 28 depuis ses débuts dans le tournoi en 2004 sans marquer, au moins quatre fois plus que quiconque.

Attention nécessaire

Bien que l’Italie ait réservé sa place en quarts de finale avec une victoire sur l’Autriche, le fait qu’elle soit allée aussi loin que les prolongations devrait servir d’avertissement à la France alors qu’elle aborde son match en tant que grande favorite, un peu comme l’ont fait les Azzurri. Dans ce match, le Real Madrid David Alaba a fait de son mieux et a même semblé avoir eu une aide uniquement pour que VAR régnait Marko Arnautovic hors-jeu.

Aussi bien que ça, Memphis Depay et les Pays-Bas n’ont pas pu dépasser la République tchèque, avec Matthijs de Ligt se faire expulser aussi.

Lewandowski, quant à lui, a à peine démarré que la Pologne s’est effondrée en phase de groupes alors que Balle a montré quelques brefs éclairs mais n’a finalement pas été en mesure de fournir quelque chose de proche de son meilleur pour le Pays de Galles.

Mbappé est prêt

La star du Paris Saint-Germain n’a pas allumé le tournoi cet été avec des performances de haut niveau, mais il a été bon pour la France et a développé une grande compréhension avec Karim Benzema en attaque.

Maintenant, avec tous les yeux fixés sur lui, Benzema et Paul Pogba, la France s’attendra à ce que Mbappe livre.