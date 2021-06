Euro 2021 : Hamann attaque Cristiano Ronaldo et le qualifie d’« imbécile »

Alors que les législateurs tentent de trouver un compromis bipartite sur la réforme de la police, de nouvelles données de sondage révèlent qu’une approche plus progressiste bénéficie également d’un soutien assez fort. Selon une enquête Vox/Data for Progress, le Breathe Act, une législation qui mettrait en œuvre une refonte plus radicale de la police qui […] More