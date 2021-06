Euro 2021 : Ikea lance un produit blague après le geste Coca Cola de Cristiano Ronaldo

C’est probablement l’une des réponses les plus courtes jamais données par Jen Psaki. Mais, plus important encore, cela évitait efficacement le trou de ver souhaité par le journaliste. Jen Psaki a la réponse la plus efficace. Voir les épisodes complets ici. On se demande pourquoi les pouvoirs hypocrites envoient des femmes poser des questions que […] More