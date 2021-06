Euro 2021 : il est temps pour Isak de briller sur la grande scène

L’attaquant de la Real Sociedad Alexandre Isak a impressionné à Euro 2020 pour la Suède jusqu’à présent, mais les 16 derniers matchs de mardi contre Ukraine pourrait être son temps pour vraiment intensifier et briller sur la grande scène.

Le joueur de 21 ans a montré un aperçu de son talent en phase de groupes, mais n’a pas encore trouvé le chemin des filets lors du tournoi.

Avec Suède dans les huitièmes de finale maintenant, il est plus important que jamais que Isak utilise sa capacité à faire la différence et il le fera avec un nombre toujours croissant d’yeux braqués sur lui.

Après une excellente saison pour La Real, marquant 17 buts en 34 matchs de LaLiga Santander, il n’est pas surprenant que le Suédois ait déjà attiré l’attention de plusieurs clubs avant même le début du tournoi.

Real Madrid, Liverpool et Arsenal font partie des équipes qui s’intéressent à Isak, bien que les Txuri-Urdin ne subissent aucune pression pour vendre. Le joueur a encore trois ans sur son contrat actuel et le club de Saint-Sébastien demandera que sa clause libératoire de 60 millions d’euros soit payée en totalité s’il doit aller quelque part cet été.

A l’Euro 2020, bien qu’il ne soit pas encore inscrit sur la feuille de match, Isak montre sa valeur. Une excellente course en solo contre Espagne presque abouti à une passe décisive, tandis qu’après une autre contre Slovaquie il est venu près de se marquer.

Contre Pologne, la Suède n’a pas lutté pour les buts et Emil Forsberg, milieu de terrain du RB Leipzig est l’un des meilleurs buteurs du tournoi avec trois en trois matchs.

Cela dit, dans un match à élimination directe serré – comme le sera probablement l’affrontement difficile avec l’Ukraine – les compétences uniques d’Isak pourraient être la clé.

Le jeune attaquant peut tout faire. Il a des pieds brillants et peut dribbler à plusieurs ; il peut recevoir et tenir le ballon, que ce soit dans les airs ou aux pieds et est habile à amener les autres dans le jeu. Tout cela et un œil pour le but.

Il semble que ce ne soit qu’une question de temps avant qu’il n’atteigne le but qu’il mérite et qui ne ferait aucun mal à sa confiance et à sa réputation.

Avec sa capacité à prendre le ballon dans des espaces restreints et à se créer de l’espace, Isak pourrait bien être l’homme qui fera la différence mardi soir.

Il y aura beaucoup d’yeux qui regarderont – à la fois les Suédois pleins d’espoir et les parties intéressées telles que Real Madrid – et cela pourrait être le moment d’Isak, dans Zlatan Ibrahmovicen son absence, pour se proclamer le nouveau talisman et héros national.