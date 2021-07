Euro 2021 | Italie vs Angleterre: la reine Elizabeth II envoie un message à l’équipe d’Angleterre avant la finale de l’Euro 2020

La fièvre du football s’est de nouveau emparée de l’Angleterre, sans que ni les politiciens ni la royauté ne puissent y échapper, et avant le match de dimanche Euro 2020 finale contre Italie, Reine Elizabeth II a envoyé un message officiel à l’équipe.

Angleterre participent à leur première finale d’un tournoi majeur depuis le Coupe du monde finale en 1966, qui reine Elizabeth était en fait présent, remettant le trophée au capitaine vainqueur Bobby Moore.

Bobby Moore et ses coéquipiers anglais célèbrent leur victoire à la Coupe du monde 1966.

Pourtant, depuis ce temps, il y a eu peu de raisons pour Angleterre fans d’être joyeux et la seule autre fois où ils ont vu le reine remettre un trophée, c’était pour Allemagne‘s Jürgen Klinsmann à Euro ’96.

Dans un communiqué adressé officiellement à l’entraîneur Gareth Southgate, les reine rappelle le succès de l’équipe de 1966.

« Il y a cinquante-cinq ans, j’ai eu la chance de présenter la Coupe du monde à Bobby Moore et j’ai vu ce que cela signifiait pour les joueurs, la direction et le personnel de soutien d’atteindre et de gagner la finale d’un grand tournoi international de football”, indique le communiqué.

“Je veux vous adresser à tous mes félicitations et celles de ma famille pour avoir atteint la finale des Championnats d’Europe, et vous adresser mes meilleurs vœux pour demain avec l’espoir que l’histoire enregistrera non seulement votre succès mais aussi l’esprit, l’engagement et la fierté avec laquelle vous vous êtes conduits.”

Il y a également eu de brèves félicitations pour l’équipe qui a atteint une finale, même s’il ne fait aucun doute que l’équipe elle-même aura l’impression de ne pas avoir atteint son objectif si elle n’obtient pas la victoire dimanche soir.