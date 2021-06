Euro 2021 : Jérôme Rothen : l’ego massif de Mbappe pose problème

Ancienne star du Paris Saint-Germain Jérôme Rothen a vivement critiqué les performances et l’attitude des Kylian Mbappé pendant cet été Championnat d’Europe.

Il pense que l’ego du joueur de 22 ans a affecté ses performances depuis le début de la compétition.

“Il n’y a pas de problème avec [Mbappe] étant le leader sur le terrain, mais le fait que cela dépasse le terrain de jeu me dérange”, a déclaré Rothen sur RMC Sport.

Rothen a également exprimé sa préoccupation concernant France patron Didier Deschamps.

« C’est étonnant qu’il laisse Kylian Mbappé faire tant de choses et ne pas être totalement concentré”, a-t-il ajouté.

« Sait-il qu’il n’a pas le [same] capacité que certains des autres de balles mortes?

“Vous souvenez-vous de lui avoir déjà marqué un coup franc à 25 mètres ? Non, mais je me souviens [Antoine] Griezmann et [Paul] Pogba faire ça. Un pied gauche et un pied droit.

« Alors, pour quoi les prend-il ?