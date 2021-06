Euro 2021 : Jordan Pickford montre ses talents dans la surface et défie Logan Paul : “Il va endormir ce garçon”

Le gardien de l’Euro 2021 Angleterre s’est avéré être un fan de boxe

Jordan Pickford montre ses compétences dans la boîte et défie Logan Paul : “Il va endormir ce garçon”

Jordan Pickford dispute actuellement l’Euro 2021 avec l’Angleterre, mais ses séances d’entraînement d’avant-match contre l’Allemagne ont montré des mouvements spéciaux de boxer quelque chose qui pourrait attirer l’attention de Logan Paul.

Le gardien de but a eu un participation importante avec les Anglais et c’est qu’il a maintenu son à zéro en phase de poules, et ses réflexes en sont la preuve. Dans un court clip devenu viral, on voit Pickford faire des mouvements boxe puis plaisante sur le fait d’affronter le YouTuber.

Le caméraman lui a demandé, Vous préparez-vous à affronter Logan Paul ? Ce à quoi Pickford a ri : “Non, il va endormir ce garçon.”

Logan est devenu l’un des personnages les plus détestés du sport dans le Derniers mois et plus après le combat qui n’a pas convaincu contre Floyd Mayweather.