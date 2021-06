Euro 2021 Jour 5: Hongrie vs Portugal, France vs Allemagne blog en direct, objectifs, faits saillants, mises à jour

Bienvenue au Jour 5 des Championnats d’Europe ! Le premier tour des matches de poules s’achève aujourd’hui avec le début du Groupe de la Mort et l’un des matchs les plus attendus de la première semaine de l’Euro 2020.

Nous commençons à Budapest, où la Hongrie accueillera l’un des plus grands favoris du tournoi au Portugal et You Know Who, mais le vrai grand aura lieu plus tard à Munich alors que l’Allemagne joue à domicile mais sont officiellement les visiteurs contre Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Clément Lenglet et la France, qui entrent dans celui-ci en tant que vainqueurs de la Coupe du monde et à nouveau favoris pour conquérir l’Euro.

Cela promet d’être un grand jour d’action pour l’Euro 2020, et vous êtes invités à tout suivre et commenter. Allons-y!

Hongrie vs Portugal

Compétition/Journée: UEFA Euro 2020, Groupe F, 1re journée

Date/Heure: mardi 15 juin 2021, 18h CET (Barcelone), 17h BST/WAT (UK), 12h HE, 9h PT (USA), 21h30 IST (Inde)

Lieu: Puskás Arena, Budapest, Hongrie

Arbitre: Cüneyt Çakır (TUR)

Comment regarder à la télévision: ESPN (USA), ITV 1 (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+, FuboTV (États-Unis), BBC iPlayer (Royaume-Uni), autres

France contre Allemagne

Compétition/Journée: UEFA Euro 2020, Groupe F, 1re journée

Date/Heure: mardi 15 juin 2021, 21h CET (Barcelone), 20h BST/WAT (Royaume-Uni), 15h HE, 12h PT (USA), 12h30 IST (Inde, mercredi)

Lieu: Allianz Arena, Munich, Allemagne

Arbitre: Carlos del Cerro Grande (ESP)

Comment regarder à la télévision: ESPN (USA), ITV 1 (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+, FuboTV (États-Unis), BBC iPlayer (Royaume-Uni), autres

BLOG EN DIRECT