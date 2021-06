Euro 2021 : Kane critiqué : je suis content qu’ils l’aient enlevé, il n’a pas l’air affûté

Harry Kaneles performances de cet été Championnat d’Europe ont suscité de nombreux débats en Angleterre, le meilleur buteur de la Premier League n’ayant pas réussi à reproduire sa forme de club pour son pays.

Beaucoup sont préoccupés par les niveaux de performance de ce Angleterre après une performance moins que spectaculaire lors de la victoire 1-0 contre la Croatie lors de leur match d’ouverture et une mauvaise performance lors du match nul 0-0 contre l’Ecosse au stade de Wembley vendredi.

Capitaine Harry Kane a été remplacé par Marcus Rashford dans le match nul contre l’Ecosse après 74 minutes après n’avoir touché le ballon que 19 fois – son pire nombre de touches dans un match international au cours duquel il a joué au moins 15 minutes.

Ses statistiques sont terribles : il n’a pas tiré cadré ni créé une seule occasion jusqu’à présent dans le tournoi.

Kane, qui a été meilleur buteur de la Coupe du monde en Russie en 2018 avec six buts et des éliminatoires de l’Euro 2020 avec 12, n’a marqué que deux fois lors de ses 11 derniers matches internationaux et a été critiqué par l’ancien capitaine de Manchester United Roy Keane après le match contre l’Ecosse.

“Je suis content qu’ils l’aient enlevé” Keane mentionné.

“L’Angleterre a besoin de lui pour qu’il soit à son meilleur. Harry est la star et s’il ne joue pas, il doit sortir. Il n’a pas l’air bien pour moi.”

Kane n’est pas le seul problème pour Angleterre. L’Écosse a enregistré plus de tirs au but à Wembley qu’elle ne l’a fait (9-11) et la Croatie a eu le même nombre de tirs au but (8-8).

L’entraîneur-chef Gareth Southgate reconnu leurs lacunes après le match contre l’Écosse.

“Nous n’avons pas fait assez pour gagner”, a-t-il déclaré.

“Nous travaillons sur le développement de modèles de jeu et contre l’Écosse, nous n’avons pas trouvé de places.”